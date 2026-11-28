ريال مدريد يواجه ديبورتيفو ألافيس السبت في سانتياجو برنابيو، بقيادة مورينيو وبهجوم يضم مبابي، في مباراة حاسمة لتعزيز الصدارة والدفاع عن العزلة.

يستضيف ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس ، السبت العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني. يدخل الفريق الملكي هذه المعركة تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو ، في ظل حالة من الانضباط والتركيز العاليين لضمان استمرارية المسيرة الرياضية الناجحة.

مورينيو يطمح لتحقيق رقم قياسي جديد

يبحث ريال مدريد عن تحقيق انتصاره العاشر على التوالي في جميع المسابقات، بعد سلسلة من الإنجازات البارزة التي جعلت منه القوة المسيطرة في الساحة الأوروبية والإقليمية. آخر هذه الانتصارات كان ساحقًا أمام فريق أيندهوفين الهولندي بنتيجة 5-1 في دوري أبطال أوروبا، لتؤكد السيطرة التامة على المباريات.

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سجل ريال مدريد خلال سلسلة انتصاراته الأخيرة عددًا هائلًا من الأهداف، بلغ إجماليها 31 هدفًا، مما يعكس قوة هجومية لا تقهر وحالة تألق فاقشة بين اللاعبين. هذا الأداء المتميز يرفع من سقف التوقعات أمام مواجهة ألافيس، حيث يسعى الفريق لتعميق فارق النقاط في صدارة الجدول.

مبابي وبيدلينغهام يرفعان سقف التوقعات

يعول جوزيه مورينيو بشكل كبير على الحالة التهديفية الاستثنائية للاعب الفرنسي كيليان مبابي، الذي أحرز ثنائية مؤثرة في المواجهة الأخيرة، ليواصل تألقه الكاسح. سجل مبابي حتى الآن 19 هدفًا خلال 18 مباراة في مختلف البطولات هذا الموسم، مما يجعله الخطر الأكبر على دفاعات المنافسين.

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يأتي ذلك الدعم الهجومي من جانب جود بيلينجهام، الذي أثبت فاعليته بتسجيل الأهداف في 4 من آخر 5 مباريات خاضها، بالإضافة إلى فينيسيوس جونيور الذي عاد للتسجيل في المواجهة الأوروبية الأخيرة. هذه الثنائية الهجومية توفر تنوعًا وصعوبة في الاختراق للفرق المنافسة.

يشهد ريال مدريد عودة مهمة للخط الدفاعي مع استعادة فيرلاند ميندي لياقته الكاملة بعد غياب دام 208 يومًا بسبب الإصابة، مما يعزز التوازن في تشكيل الفريق. في المقابل، يظل غياب رودريجو وراؤول أسينسيو وإندريك واضحًا في القائمة التي أعلنها النادي، مما يتطلب تكيفًا تكتيكيًا من المدرب.

ألافيس يتطلع لكسر الهيمنة التاريخية

يخوض ديبورتيفو ألافيس هذه المواجهة بقيادة المدير الفني كيكي سانشيز فلوريس، الذي يسعى لتحسين مركز الفريق الذي يحتله المركز التاسع برصيد 16 نقطة. حقق الفريق 4 انتصارات و4 تعادلات مقابل 5 هزائم خلال أول 13 مباراة، ليظهر تحسنًا ملحوظًا في الأداء الأخير.

يصل ألافيس إلى سانتياجو برنابيو بمعنويات مرتفعة، بعدما أنهى سلسلة من النتائج المتذبذبة بالفوز على ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة 3-1، دون أن يخسر في آخر 3 مباريات بمختلف المسابقات. تعادل الفريق مع إشبيلية دون أهداف، ثم حقق فوزًا كاسحًا على أنيتاسونا في كأس ملك إسبانيا بنتيجة 6-1.

يعتمد ديبورتيفو ألافيس على الثنائي الهجومي لوكاس بوييه وماريانو دياز، اللذين يتصدران قائمة هدافي الفريق برصيد 6 أهداف لكل منهما. يواجه الفريق تحديات في التشكيلة بسبب غياب عدد من اللاعبين أبرزهم كارلوس بينافيديز وهوجو نوفا وفاكوندو جارسيز وميكيل رودريجيز.

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التصنيفات والتأثير على جدول الترتيب

يحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن الفريق المتصدر برشلونة. يأمل ريال مدريد في استغلال خوض المباراة على ملعبه لتحقيق انتصار جديد، يعادل به رصيد الفريق الكتالوني مؤقتًا، خاصة قبل مواجهة الأخير أمام ديبورتيفو لاكورونيا غدًا الأحد.

تاريخيًا، يملك ريال مدريد تفوقًا واضحًا على ألافيس، حيث حقق الفوز في آخر 9 مواجهات بين الفريقين، وانتصر في 18 من آخر 20 مباراة استضاف فيها ألافيس على ملعبه. يسعى الفريق الملكي لمواصلة هذه الأرقام الذهبية وتحقيق الانتصار الحادي عشر على التوالي في جميع المسابقات.

تستمر مسيرة ريال مدريد على ملعبه بسلاسة، حيث يخوض المباراة على سانتياجو برنابيو للمرة الثالثة على التوالي بعد انتصارات سابقة على سيلتا فيجو وأيندهوفين. يخطط الفريق لخوض 3 مواجهات خارجية صعبة في القريب العاجل أمام ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو وآرسنال، مما يجعل هذه المباراة محطة مهمة لجمع النقاط.

في سياق التشكيلات المحتملة، يذكر أن قائمة البدلاء تشمل لاعبين مثل لونين، ميستري، ميليتاو، كاريراس، روديجر، دومفريس، كامافينغا، برناردو سيلفا، تياجو، كارلوس إسبي، وديوماندي. هذه العمق في الصفوف يضمن استمرارية الأداء العالي بغض النظر عن أي تعقبات أو تغييرات تكتيكية قد تطرأ خلال المباراة.