ريال مدريد يواجه ألافيس في ليلة استعادة التوازن بالدوري الإسباني

يسعى ريال مدريد لتضميد جراحه المحلية والقارية بمواجهة ديبورتيفو ألافيس في البرنابيو، وسط صراع محتدم على صدارة الدوري الإسباني وتجنب الهبوط.

يستعد نادي ريال مدريد لخوض مواجهة حاسمة ومثيرة مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعبه التاريخي سانتياجو برنابيو، حيث يستضيف نظيره ديبورتيفو ألافيس في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2025-2026. وتأتي هذه المباراة في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للميرينجي، الذي يسعى جاهداً لاستعادة توازنه وتصحيح المسار المحلي بعد سلسلة من النتائج التي لم تكن على قدر طموحات الجماهير الغفيرة في العاصمة الإسبانية.

يدخل ريال مدريد هذا اللقاء وهو يقبع في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، جامعاً في رصيده 70 نقطة، وهو يضع نصب عينيه هدفاً وحيداً وهو حصد النقاط الثلاث لتقليص الفارق النقطي مع الغريم التقليدي برشلونة المتصدر، والذي يبتعد بفارق 9 نقاط كاملة. إن أي تعثر إضافي للنادي الملكي قد يعني بشكل عملي تلاشي آماله في الحفاظ على لقبه، مما يضع المدرب واللاعبين تحت ضغوط كبيرة لتقديم أداء مقنع يعيد الثقة للمشجعين. على الجهة المقابلة، يخوض فريق ديبورتيفو ألافيس المباراة تحت شعار لا بديل عن الخروج بنتيجة إيجابية، حيث يعيش الفريق وضعاً صعباً للغاية في قاع الترتيب، إذ يحتل المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة فقط، مما يجعله قريباً جداً من مناطق الخطر والهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. ويدرك لاعبو ألافيس أن مواجهة ريال مدريد في معقله ليست بالمهمة السهلة، إلا أن الحاجة الماسة للهروب من شبح الهبوط قد تكون دافعاً قوياً لتقديم مستوى بطولي ومحاولة مباغتة أصحاب الأرض. يعتمد ألافيس في خطته على التنظيم الدفاعي المكثف والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لاستغلال أي اندفاع هجومي غير محسوب من جانب لاعبي الريال. وبالنسبة للمدرب، فإن الخروج بنقطة التعادل سيكون بمثابة انتصار معنوي كبير للفريق في رحلة بقائه ضمن أندية النخبة في إسبانيا. تأتي هذه المواجهة في ظروف نفسية صعبة يمر بها لاعبو ريال مدريد، خاصة بعد التعادل المخيب للآمال في الجولة الماضية أمام جيرونا بنتيجة هدف لكل فريق، وهو التعادل الذي عرقل مسيرة الفريق نحو المنافسة على الصدارة. ولم تكن هذه العثرة هي الوحيدة، فقد ودع الفريق الملكي مؤخراً بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد العملاق الألماني بايرن ميونخ، بعد خسارة دراماتيكية ومثيرة بنتيجة 4-3 في لقاء الإياب الذي شهد ندية كبيرة على ملعب آليانز آرينا. هذه الخسارة القارية ألقت بظلالها على الأجواء داخل النادي، مما يجعل لقاء اليوم أمام ألافيس فرصة مثالية للمصالحة مع الجماهير. ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسط ترقب كبير لمتابعي الدوري الإسباني عبر شاشات قنوات beIN Sports 1 الناقل الحصري للبطولة





ريال مدريد، الدوري الإسباني، ديبورتيفو ألافيس، كرة

