ريال مدريد يتقدم على إسبانيول بهدف ميليتاو في الشوط الأول من مباراة الليجا

ريال مدريد يتقدم على إسبانيول بهدف نظيف في الشوط الأول من مباراتهما ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، بينما تشهد الساحة الرياضية والاقتصادية والسياسية أخباراً أخرى هامة.

افتتح ريال مدريد الشوط الأول أمام إسبانيول متقدماً بنتيجة 1-0 في ال مباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 'الليجا'. الهدف الوحيد في الشوط الأول جاء عبر البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد ، الذي سجل هدفاً رائعاً من تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 22، مما يجعله مرشحاً بقوة لأفضل أهداف الدوري الإسباني هذا الموسم.

شهدت المباراة سيطرة من ريال مدريد مع محاولات مستمرة لتعزيز التقدم، بينما حاول إسبانيول تنظيم صفوفه والاعتماد على الهجمات المرتدة للوصول إلى مرمى كورتوا. \شهدت المباراة تشكيلة قوية من ريال مدريد، حيث اعتمد المدرب على اللاعبين الأساسيين لتحقيق الفوز والحفاظ على صدارة الدوري. تكونت التشكيلة من: في حراسة المرمى: كورتوا، وفي خط الدفاع: أسينسيو، ميليتاو، كاريراس، كارفاخال. أما في خط الوسط: تشواميني، ماستانتونو، فالفيردي. وفي خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا، ومبابي. يدخل ريال مدريد اللقاء متصدراً جدول ترتيب الليجا برصيد 12 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في جميع مبارياته الأربع الماضية. وبالإضافة إلى ذلك، حقق الفريق فوزاً مهماً على مارسيليا الفرنسي بنتيجة 2-1 في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا، وذلك على ملعب برنابيو أيضاً. يبتعد الميرينجي بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني، وبفارق النقاط ذاته عن إسبانيول، الذي يحتل المركز الثالث، مما يضع المباراة في غاية الأهمية لكلا الفريقين. من المتوقع أن تشهد المباراة تنافساً قوياً بين الفريقين، خاصةً مع رغبة ريال مدريد في الحفاظ على صدارة الترتيب وتعزيز موقعه، بينما يسعى إسبانيول لتحقيق نتيجة إيجابية والتقدم في جدول الترتيب. \بالإضافة إلى ذلك، شهدت الساحة الرياضية أخباراً أخرى هامة. فقد شهدت الفترة الأخيرة إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن دعم إسرائيل بـ 30 مروحية أباتشي و 3250 ناقلة جند مدرعة، وذلك في إطار التعاون الأمني بين البلدين. وعلى صعيد آخر، شهدت مصر سلسلة من التطورات الاقتصادية الهامة، حيث أعلن رسمياً عن تخطي سعر الذهب عيار 21 حاجز الـ 5 آلاف جنيه مصري. وفي سياق متصل، شهدت العلاقات الدبلوماسية المصرية والسنجافورية تطوراً ملحوظاً، حيث شهد الرئيس المصري ونظيره السنجافوري مراسم التوقيع على سبع مذكرات تفاهم بين البلدين، مما يعكس الرغبة في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. وفي سياق آخر، أعلنت السلطات عن إخلاء سبيل علياء قمرون بكفالة قدرها 20 ألف جنيه مصري. هذه التطورات المتزامنة تعكس ديناميكية الأحداث الجارية على المستويين المحلي والدولي، وتؤكد على أهمية متابعة التطورات المتلاحقة في مختلف المجالات





ريال مدريد إسبانيول الدوري الإسباني ميليتاو أهداف كرة القدم مباراة

