ريال مدريد يتعافى من صدمة الخسارة أمام سيلتا فيغو بثنائية نظيفة في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لتقصر الفارق مع برشلونة.

عاد ريال مدريد إلى صدارة الانطباعات في الدوري الإسباني من خلال انتصار كسول لكنه مفيد على حساب سيلتا فيغو في الجولة الثالثة عشرة، حيث نجح الفريق الملكي في قلب النتائج بعد أن كان متخلفا بهدف دون رد لتصبح النتيجة النهائية فوزاً ثنائياً لصالح ضيوف الجوار. جاء هذا النصر حاسماً في سياق المعركة الشرسة على الصدارة حيث يتصدر برشلونة القائمة برصيد متقدم، بينما يسعى الريال لاستعادة الزخم ومواكبة الإيقاع المتسارع للفريق البلغوني.

تفاصيل الجولة الثالثة عشرة من الليغا

تقام المواجهة بين ريال مدريد وسيلتا فيغو في العاشر من شهر نوفمبر لعام ألفين وستة وعشرين على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو الشهير، بحضور جماهيري كبير ومتابعات واسعة من أنصار الفريقين. تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي يعلقها المشجعون العرب على هذا اللقاء الذي يحمل طعماً خاصاً في ظل الفترة الفاصلة قبل الاستحقاقات الكبرى.

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تقدم سيلتا فيغو في الدقائق المبكرة من الشوط الأول عبر هدف سجله بابلو دوران في الدقيقة السادسة، ليفاجئ الجمهور ويدخل الملعب بأولوية معنوية واضحة. وعلى الرغم من استحواذ ريال مدريد السلبي على مجريات اللعب خلال الشوط الأول، إلا أنه فشل في اختراق دفاعات الخصم المنضبطة، مما جعل نهاية الشوط الأول تنطلق بترجيح كفة الضيوف بهدف نظيف دون رد.

تحول جذري في مجريات المباراة

شهدت مرحلة الشوط الثاني تغييراً دراماتيكياً في أداء الفريق الملكي، حيث عاد اللاعبون بتركيز عالٍ وسعي جاد لمساواة النتيجة. في الدقيقة السادسة وخمسين، سدد النجم الفرنسي كيليان مبابي ركلة جزاء حاسمة لصالح ريال مدريد، ولكنه أهداها بشكل واضح، مما أبقى الفارق موجوداً وزاد من حدة التوتر في صفوف الملكي.

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ومع استمرار الضغط الملكي، أفلت الجناح الإنجليزي جود بيلينغهام الكرة نحو الشباك في الدقيقة الخامسة وستين، مسجلاً هدف التعادل الحيوي الذي أعاد الروح للفريق وفرصة الانتصار. واصل ريال مدريد هجومه العنيف في الدقائق التالية، لا سيما في الدقيقة السادسة والسبعين، حيث كثف الضغوط بهدف كسر الجمود واستعادة الصدارة النفسية.

قرار فني محوري وتفاصيل الفوز النهائي

في الدقيقة الخامسة والثمانين، سجل كارلوس إسبي الهدف الثاني لصالح ريال مدريد، ليؤجل الفرح لسلطة فيغو ويسمح للملكي بالعودة إلى حظيرة المنافسة المتقاربة مع المتصدر. أكد هذا الهدف أن الفريق الملكي قادر على تحسس اللحظة الصحيحة لتسجيل الأهداف الحاسمة، وهو ما يحتاجه بشدة في ظل المنافسة الشديدة.

انتهت المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، مما ساعده في استعادة ثقة نفسه بعد فترة التوقف الدولي. يحتل ريال مدريد المركز الثاني في الترتيب برصيد ثلاثين نقطة، متخلفاً بثلاث نقاط فقط عن المتصدر برشلونة، في حين يبقى سيلتا فيغو في المركز الحادي عشر برصيد ثلاثة عشر نقطة.

آفاق المنافسة القادمة للفريق الملكي

يعتبر هذا الفوز خطوة استعادة هيبة الفريق الملكي بعد الهزائم التي مني بها في بداية الموسم، حيث حقق عشرة انتصارات وهزيمتين في الاثنت عشرة مباراة الأولى. الآن، يتجه الأنظار نحو المواجهة المقبلة في ظل استمرار السباق الحاد على اللقب، حيث يملك الفريق الملكي الفرصة لتقليص الفارق إذا استمر في هذا الإيقاع الهجومي.

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في المقابل، سيظل سيلتا فيغو يبحث عن نقاط جديدة لتحسين موقعه والاقتراب من مراكز النصف الأول، بينما يسعى ريال مدريد لتثبيت قدميه على أرضية المنافسة الحقيقية. يبرز اسم كيليان مبابي وجود بيلينغهام كعمادين للهجوم الملكي في المرحلة القادمة، وسط ترقب لتأثرهما المباشر في المواجهات المقبلة التي تنتظر الفريق.