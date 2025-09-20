ريال مدريد يفوز على إسبانيول ويعزز صدارته للدوري الإسباني

فوز هام لريال مدريد على إسبانيول بنتيجة 2-0 في الدوري الإسباني، مع عودة لاعبين من الإصابة، و لفتة إنسانية لدعم مرضى الزهايمر.

حقق ريال مدريد فوزاً هاماً على إسبانيول بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني ' الليجا '. افتتح التسجيل البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد بهدف رائع من تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 22، ليُضاف إلى قائمة أفضل أهداف الدوري الإسباني لهذا الموسم.

شهدت المباراة مشاركة بيلينجهام و كامافينجا كبديلين قبل دقائق من نهايتها، في عودتهما من الإصابة، ليعودا إلى الملاعب و يشاركا في أول مباراة لهما هذا الموسم، مما يعزز من قوة الفريق الملكي و يمنح المدرب خيارات جديدة. أظهر ريال مدريد أداءً قوياً ومميزاً في هذه المباراة، محققاً فوزاً مستحقاً بفضل الأداء المتوازن في جميع الخطوط، والروح القتالية العالية للاعبين. \بالإضافة إلى الأداء الرياضي المتميز، شهدت المباراة لفتة إنسانية رائعة من لاعبي ريال مدريد، حيث ارتدوا شارات باللون البنفسجي طوال المباراة. هذه اللفتة تأتي في إطار دعمهم للقضايا الإنسانية، وتحديداً بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر الذي يوافق 21 سبتمبر. يُعد الزهايمر مرضاً خطيراً يؤثر على الذاكرة والتفكير والكلام، ويرتبط رمزياً باللون البنفسجي. تجدر الإشارة إلى أن هذه اللفتة تعكس التزام ريال مدريد بالمسؤولية الاجتماعية، وتقديره لأهمية دعم القضايا الإنسانية. يظهر هذا الاهتمام بالقضايا الإنسانية جزءاً من ثقافة النادي، ويعزز من صورته كفريق رياضي ملتزم بقيم المجتمع. \بفوزه على إسبانيول، عزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث رفع رصيده إلى 15 نقطة، محققاً الفوز في جميع مبارياته الخمسة الأولى. كما حقق الفريق فوزاً مهماً على مارسيليا الفرنسي بنتيجة 2-1 في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا، مما يمثل بداية قوية في هذه البطولة. يبتعد ريال مدريد الآن بفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والذي سيخوض مباراته مساء الأحد أمام خيتافي. بينما يحتل إسبانيول المركز الثالث في الترتيب برصيد 10 نقاط أيضاً. هذا الفوز يمثل دفعة معنوية كبيرة لريال مدريد، ويعزز من طموحاته في المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم. الفوز يضاف إلى سلسلة انتصارات الفريق، ويؤكد على جودة اللاعبين والمدرب، مما يجعله مرشحاً قوياً للفوز بالعديد من البطولات في الموسم الحالي





youm7 / 🏆 7. in EG

ريال مدريد إسبانيول الدوري الإسباني الليجا ميليتاو بيلينجهام كامافينجا الزهايمر

