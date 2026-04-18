ريال سوسيداد يتوج بكأس ملك إسبانيا بركلات الترجيح بعد نهائي مثير أمام أتلتيكو مدريد

توج فريق ريال سوسيداد بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه المثير على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل 2-2. شهدت المباراة التي أقيمت على ملعب لاكارتوخا أداءً قوياً من الفريقين، حيث نجح ريال سوسيداد في التقدم مبكراً، قبل أن يعود أتلتيكو مدريد في النتيجة، لتتجه المباراة إلى الإثارة التي حسمتها ركلات الحظ.

شهد ملعب لاكارتوخا تتويج ريال سوسيداد بلقب كأس ملك إسبانيا في نسخة مثيرة، وذلك بعد مواجهة دراماتيكية أمام أتلتيكو مدريد انتهت بفوز الأول بنتيجة 4-3 ب ركلات الترجيح . جاءت هذه النهاية العاصفة بعد أن تعادل الفريقان 2-2 في الوقت الأصلي، ثم استمر التعادل خلال الأشواط الإضافية، مما استدعى الاحتكام إلى ركلات الجزاء لتحديد البطل. هذه هي الكأس الرابعة في تاريخ ريال سوسيداد ، التي يعزز بها سجل إنجازاته، بينما خسر أتلتيكو مدريد فرصة إضافة لقب جديد إلى خزائنه.

بدأت المباراة بقوة لافتة من ريال سوسيداد، حيث نجح بارينيتشيا في هز شباك أتلتيكو مدريد بهدف مبكر جداً في الثانية الرابعة عشرة من بداية اللقاء، بتسديدة رأسية رائعة استقرت في الزاوية اليمنى لحارس أتلتيكو. لكن أتلتيكو مدريد سرعان ما رد بهدف التعادل عن طريق إديمولا لوكمان في الدقيقة 19، بتسديدة زاحفة متقنة من على حدود منطقة الجزاء. وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، وبالتحديد في الدقيقة 45+1، تمكن ريال سوسيداد من استعادة الأفضلية بهدف ثانٍ سجله أويارزابال من ركلة جزاء، ليمنح فريقه التقدم 2-1 في نهاية الشوط الأول. لم تستسلم كتيبة أتلتيكو مدريد، وفي الشوط الثاني، نجح جوليان ألفاريز في تسجيل هدف التعادل الثاني لفريقه في الدقيقة 83، بتسديدة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء، معادلاً النتيجة 2-2. هذا التعادل وضع المباراة في منعطف جديد، حيث اضطر الفريقان لخوض شوطين إضافيين مدتهما نصف ساعة، لكنهما فشلا في تغيير النتيجة، لتذهب المباراة إلى ضربات الترجيح الحاسمة. في ركلات الترجيح، أظهر ريال سوسيداد براعة أكبر، وحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 4-2، ليتوج بلقب الكأس. شهدت المباراة تشكيلات أساسية قوية من كلا المدربين. فقد أعلن مدرب ريال سوسيداد، بيليجرينو ماتارازو، عن تشكيلته التي ضمت في حراسة المرمى أوناي ماريرو، وفي خط الدفاع أرامبورو، جون مارتين، كالييتا كار، وسيرخيو جوميز. وفي خط الوسط لعب تورينتس، كارلوس سولير، وسوسيتش، بينما شكل بارينيتشيا، جيديش، وأويارزابال ثلاثي الهجوم. على الجانب الآخر، أعلن دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن تشكيلته التي اعتمدت على موسو في حراسة المرمى، وفي الدفاع روجيري، مولينا، مارك بوبيل، ولي نورماند. في خط الوسط تواجد كوكي، يورينتي، وجوليانو سيميوني، مع ثلاثي هجومي مكون من لوكمان، جريزمان، وألفاريز. كانت المباراة بمثابة نهائي ناري في لا كارتوخا، حيث اصطدم طموح أتلتيكو مدريد مع إصرار ريال سوسيداد على تحقيق اللقب، مما جعلها مواجهة مرتقبة ومشتعلة بين الفريقين في كأس ملك إسبانيا





