ريم سامي: الأمومة أجمل ما في حياتي.. وتجربتي الأولى بالخوف دعمتني أمي

في لقاء خاص، تكشف الفنانة ريم سامي عن أعمق مشاعرها تجاه الأمومة، واصفة إياها بأنها "أحلى حاجة" رغم تحديات البدايات، وتشيد بدور والدتها الداعم في هذه الرحلة التحويلية.

في لقاء حصري مع منصة "صدى البلد"، ألقت الفنانة الشابة ريم سامي الضوء على جانبها الإنساني العميق، متحدثة بكل صراحة عن رحلتها مع الأمومة ، وهي التجربة التي وصفتها بأنها "أحلى شيء" مر بها، رغم ما شاب بداياتها من مشاعر الخوف والقلق الطبيعية التي تصاحب أي أم جديدة.

أكدت ريم سامي، خلال هذا الحوار الصريح، أن الانضمام إلى عالم الأمومة قد شكّل نقطة تحول جوهرية لا رجعة فيها في مسار حياتها الشخصية، حيث صرحت قائلة: "الأمومة قد غيرتني بشكل جذري، جعلتني أنظر إلى العالم من منظور مختلف تمامًا، وأصبح كل تفكيري مُنصبًا على طفلي وعلى مستقبله الذي أتمنى أن يكون مشرقًا". وأقرت بأنها في المراحل الأولى لمسؤوليتها الجديدة، قد انتابها شعور بالرهبة الشديدة تجاه حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، خاصة في ظل افتقارها للخبرة العملية في هذا المجال، وهو ما أدى إلى مرورها بفترات من التوتر والقلق المتزايد. وفي سياق حديثها، أشارت إلى الدور المحوري الذي لعبته والدتها في مساعدتها على تجاوز هذه المرحلة الأولية التي وصفتها بالصعبة، حيث قدمت لها الدعم النفسي اللازم، بالإضافة إلى النصائح العملية القيمة التي مكنتها من التأقلم بسرعة مع مسؤولياتها كأم، موضحة بامتنان: "والدتي كانت بمثابة السند الحقيقي لي، لقد علمتني الكثير من الدروس القيمة وخففت عني بشكل كبير عبء الضغط والخوف الذي كنت أشعر به". وأضافت ريم سامي أن تجربة الأمومة قد منحتها قوة داخلية لم تكن تتخيل أبدًا أنها تمتلكها، وجعلتها تنضج وتصبح أكثر وعيًا وإدراكًا، ليس فقط على الصعيد الشخصي والعائلي، بل امتد تأثيرها ليشمل اختياراتها الفنية أيضًا، مؤكدة على حرصها الشديد حاليًا على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات عملها كفنانة وبين واجباتها ومسؤولياتها تجاه طفلها كأم. إن هذه الشهادة تعكس عمق المشاعر الإنسانية وتأثير الأمومة كقوة محركة للتغيير والنمو على كافة مستويات حياة المرأة، وتحولها من مجرد فنانة إلى أم بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كما أن اعترافها بالدعم الأسري، وخاصة من الوالدة، يبرز أهمية الروابط العائلية في تجاوز تحديات الحياة. هذا التحول في رؤيتها للعالم واهتماماتها، بالإضافة إلى سعيها للتوازن، يشير إلى نضج كبير وتطور ملحوظ في شخصيتها. (المصدر: https://youtube.com/shorts/4MryHWiMaSI?si=Ko-11iMNaDXAMEaP





