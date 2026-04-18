رينو كوليوس 2026: أناقة رياضية وتكنولوجيا متقدمة في السوق السعودي

تُعزز رينو حضورها في السوق السعودي بطرح طراز كوليوس 2026، الذي يجمع بين التصميم الرياضي، منظومة حركة قوية، وتجهيزات داخلية عصرية معززة بأنظمة سلامة متطورة. تتوفر السيارة بفئات وأسعار تنافسية.

تواصل علامة رينو الفرنسية تأكيد حضورها القوي والمتنامي في السوق السعودي ، مقدمةً تشكيلة واسعة من الطرازات التي تلبي مختلف احتياجات المستهلكين. وفي هذا السياق، تسلط الضوء على طراز كوليوس 2026، الذي ينتمي إلى فئة ال سيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، مقدمةً به تجديدات هامة في التصميم والأداء والتجهيزات. تعتمد رينو كوليوس 2026 على منظومة حركة متطورة، تتمثل في محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، مزود بشاحن توربيني لتعزيز الأداء.

يمنح هذا المحرك السيارة قدرة تتراوح بين 215 و235 حصانًا، مصحوبة بعزم دوران قوي يتراوح بين 325 و350 نيوتن متر. يقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، يضمن سلاسة القيادة وكفاءة استهلاك الوقود. من الناحية التصميمية، تبرز كوليوس 2026 بهيئة خارجية انسيابية تجمع بين اللمسات الرياضية والأناقة العصرية. تتميز السيارة بجنوط قياس 20 بوصة، تضفي عليها حضورًا مميزًا على الطريق. تتزين الواجهة الأمامية بشبكة بتصميم أسود اللون، تتميز بفتحات هوائية متعددة، مما يعزز من الطابع الرياضي للسيارة. وتكمل منظومة الإضاءة الأمامية، التي تعتمد على تقنية LED، المظهر العصري، وتوفر رؤية ممتازة في مختلف ظروف الإضاءة. وتكتمل أناقة الجوانب بالمرايا الجانبية الكهربائية، المزودة بإشارات انعطاف واضحة. تتميز مقصورة رينو كوليوس 2026 بتصميم يركز على توفير الراحة والتكنولوجيا المتقدمة للسائق والركاب. تأتي السيارة بشاشة رئيسية قياس 12.3 بوصة، تعمل كنقطة تحكم مركزية للمعلومات والترفيه، وتوفر واجهة سهلة الاستخدام. وتوفر المقاعد الأمامية تجربة جلوس فاخرة، حيث تدعم التحكم الكهربائي وتتميز بخاصيتي التبريد والتدفئة، مما يضمن الراحة القصوى في مختلف الأجواء. ولتعزيز تجربة القيادة، تقدم الفئة الأعلى من كوليوس 2026 شاشة عرض أمامية على الزجاج (Head-Up Display) بقياس 25.6 بوصة، تعرض أهم معلومات القيادة دون الحاجة للنظر بعيدًا عن الطريق. يكمل نظام الصوت الفاخر من BOSE، المكون من 10 مكبرات صوت، تجربة الترفيه داخل المقصورة، موفرًا صوتًا محيطيًا غنيًا. وتوفر كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، بالإضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية، مساعدة فائقة في المناورات وركن السيارة. تولي رينو اهتمامًا بالغًا لسلامة الركاب، حيث تزود كوليوس 2026 بحزمة متكاملة من وسائل الأمان. تشمل هذه الحزمة مجموعة شاملة من الوسائد الهوائية، بالإضافة إلى أنظمة المكابح المتطورة التي تعزز من قدرة السيطرة على السيارة. كما تتضمن السيارة تقنيات مساعدة السائق الحديثة، والتي تساهم بشكل كبير في تعزيز الثبات وتقليل مخاطر الحوادث أثناء القيادة. وتشمل هذه التقنيات نظام مثبت السرعة الذكي، ونظام تحديد المسار الذي ينبه السائق عند الانحراف عن مساره، ونظام رصد النقاط العمياء الذي يحذر من وجود مركبات في الزوايا غير المرئية. تتوفر رينو كوليوس 2026 في السوق السعودي ضمن فئات متعددة، لتلبية توقعات الشرائح المختلفة من العملاء. تبدأ أسعار الفئة Techno من 129,835 ريال سعودي، بينما تصل أسعار الفئة Iconic، وهي الأعلى تجهيزًا، إلى 140,185 ريال سعودي. هذه الأسعار تجعل من كوليوس 2026 خيارًا تنافسيًا في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في المملكة





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد شم النسيم.. هل يتم ترحيلها؟يهتم الملايين بالبحث عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد انقصاء غجازة شم النسيم 2026، ..

Read more »

3 أيام راحة متواصلة.. هل يتم ترحيل إجازة عيد تحرير سيناء 2026؟تتصدر إجازة عيد تحرير سيناء 2026 محركات البحث بعد انتهاء عطلة شم النسيم 2026، كما يزيد البحث عن مواعيد الإجازات الرسمية المقبلة...

Read more »

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 18 إبريل 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحيحظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 18 إبريل 2026، يأتي يوم السبت 18 إبريل 2026 محمّلًا بطاقة فلكية متغيرة تحمل لكل برج مجموعة من الفرص والتحديات في آنٍ واحد،

Read more »

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيكأعلنت شيفروليه ‏عن خطوة جديدة في مسيرتها التصميمية، من خلال الكشف عن شعارها الجديد لعام 2026، والذي ظهر لأول مرة على طراز Chevrolet Sonic 2026...

Read more »

أسعار الذهب اليوم في الإمارات.. عيار 21 يستقر عند 513 درهماشهدت أسعار الذهب في دولة الإمارات، اليوم السبت 18 أبريل 2026، حالة من الاستقرار النسبي

Read more »

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 للحكومة والقطاع الخاص.. هل يتم ترحيلها؟يزيد البحث عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 للقطاعين الحكومي والخاص بعد انتهاء عطلة شم النسيم 2026...

Read more »