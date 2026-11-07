ريهام عبد الغفور تكشف أسرار تحديها لشخصية نرجس وجائزة التميز الفني

ريهام عبد الغفور تشرح سبب تعلقها بشخصية نرجس، وصعوبة التمثيل بدور مستوحى من واقعة عزيزة بنت إبليس، وتناقش مع هبة حيدري في بودكاست المشهد.

أشارت الفنانة ريهام عبد الغفور خلال حديثها عبر منصة المشهد ، إلى شعورها بالسعادة الكبيرة تجاه التكريمات والجوائز التي حصلت عليها، مؤكدة أن فرحتها الحالية تختلف جذريًا عما كانت عليه سابقًا.

وضحت النجمة أن هذا الشعور الجديد يعود إلى إدراكها بأنها تحصد تقديرًا عن تاريخ فني غني، قدمته خلاله العديد من الأعمال الفنية المتنوعة والشخصيات المعقدة التي تركت بصمة واضحة.

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وأعربت ريهام عن حبها الكبير لشخصية نرجس، مشيرة إلى أنها نالت إعجاب الجمهور الحاصد، وحصلت عنها على جائزة تقديرية، مما يعكس نجاحها في تقديم دور مميز.

وصفت الفنانة الدور بأنه من أصعب الأدوار التي قدمتها في حياتها الفنية، لاحتوائه على طبقات نفسية معقدة تتطلب تركيزًا عاليًا وفهمًا عميقًا للسياق الدرامي.

أسرار التحدي الفني مع شخصية نرجس

خلال مقابلة عبر بودكاست من وفينا مع الإعلامية هبة حيدري، أعادت ريهام عبد الغفور سرد تفاصيل تحديها الفني، مشيرة إلى تعرضها لعرض مسلسل قبل ذلك بعام لم يكتمل لظروف معينة، ثم ظهر مسلسل نرجس بعدها بعام واحد.

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أوضحت أن عدم تأكدها من اكتمال العمل في البداية لم يمنعها من شعورها بالحماس الكبير بمجرد قراءة السطر الأول وفهمها لطبيعة الشخصية، التي حملت قدرًا كبيرًا من الصعوبة والتعقيد.

وكانت الشخصية بعيدة تمامًا عن الأدوار التي اعتاد الجمهور رؤيتها فيها من قبل، وهو ما زاد من تحديها الفني وحبها للشخصية كلما قرأت المزيد من السيناريو وتفهمت أبعادها.

وتابعت أنها كانت تخشى بشدة من عدم اكتمال المسلسل بسبب تعلقها الشديد بالقصة، وهو الخوف الذي زاد مع تقدمها في القراءة، مما جعلها تتساءل باستمرار عن مصير الأحداث والشخصيات.

التجسيد النفسي لعزيزة بنت إبليس

أكدت ريهام عبد الغفور أنها شعرت بالخوف من حجم المشاعر الهائلة التي تتطلبها شخصية نرجس، خاصة أن القصة مستوحاة من واقعة حقيقية مرتبطة بشخصية عزيزة بنت إبليس الشهيرة.

ووضحت أنها حاولت بجدية النظر إلى الشخصية باعتبارها إنسانة عادية، حتى تتمكن من فهم ماضيها المعقد والظروف الصعبة التي أوصلتها إلى هذه المرحلة المأساوية من حياتها.

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وأشارت إلى أنها رصدت كيف يمكن للمجتمع أن يقسو على الإنسان ويمارس ضغوطًا هائلة عليه، حتى يصل به الحال إلى ارتكاب أفعال صادمة مثل خطف الأطفال، وهو ما جعلها تتعاطف بشدة مع نرجس.

وأوضحت أن نرجس كانت تحاول الدفاع عن نفسها وإخفاء حقيقة عدم قدرتها على الإنجاب، وهو ما أضاف طبقة إضافية من التعاطف والإنسانية للشخصية، رغم ما ارتكبته من أفعال.

فضول السؤال والعمق النفسي للشخصية

تابعت ريهام عبد الغفور أنها لو أتيحت لها فرصة لقاء عزيزة قبل وفاتها، لكان لديها فضول كبير لسؤالها عن أهل يوسف ومعرفة هويتهم، مؤكدة أن هذا السؤال ظل يشغل تفكيرها طوال فترة التصوير.

كما أشارت إلى وجود حالة مرضية لدى بعض الأشخاص تجعلهم يكررون الأكاذيب حتى يصدقونها بأنفسهم، معتبرة أن هذه الفكرة تمثل جانبًا أساسيًا ومنظورًا مهمًا في تكوين شخصية نرجس.

وأكملت حديثها بالتشديد على أن هذا البعد النفسي كان مفتاحًا لفهم دوافع الشخصية، وكيفية تعاملها مع الصدمات الداخلية والخارجية التي مرت بها في مسيرتها القصيرة.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن هذا العمل يمثل محطة مهمة في مسيرتها، حيث جمعت بين التحدي الفني والعمق الإنساني، مما جعله واحدًا من أبرز أعمالها في الفترة الأخيرة.