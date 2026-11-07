ريهام عبد الغفور تكشف عن تحرشها في الطفولة وتدفع باتجاه الإجراءات القانونية

الفنانة ريهام عبد الغفور تشارك تجربتها المؤلمة مع التحرش في طفولتها وتأثيرها على تربيتها لأبنائها، وتعلن رفضها للتنازل في أزمة صور غير لائقة.

أثارت الفنانة ريهام عبد الغفور حالة واسعة من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت عن تفاصيل محزنة من حياتها الشخصية، حيث اعترفت بأنها تعرضت للتحرش أثناء مرحلة الطفولة. هذه الواقعة التي احتفظت بتفاصيلها لنفسها لمدة 34 عاماً، أصبحت الآن جزءاً من حديثها العلني خلال ظهور إعلامي حديث، مما سلط الضوء على الآثار النفسية المستمرة لهذه التجارب على حياة النجمات الأسرية.

التحرش في الطفولة وتأثيره النفسي

كشف الفنانة ريهام عبد الغفور خلال ظهورها في برنامج "منا وفينا" عن حقيقة تعرضها للتحرش عندما كانت طفلة، مشيرة إلى أن الجاني كان رجلاً مقرباً من أسرتها ويحظى بثقة والديها الكاملة. نظرًا لكبر سنه وتعامل أفراد العائلة معه كأب أو شخص بالغ محترم، فقد استغل هذا الثقة لارتكاب الفعل المؤلم الذي ترك ندوباً عميقة في نفسية الفنانة طوال عقود من الزمن.

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أوضحت ريهام عبد الغفور أن هذه التجربة لم تمر مرور الكرام، بل تركت أثراً نفسياً عميقاً استمر معها حتى وقتنا الحالي، مما جعلها أكثر حذراً وتشككاً في التعامل مع الآخرين بشكل عام. لكن هذا الحذر ازداد حدة بشكل خاص فيما يتعلق بأبنائها، حيث أصبحت شديدة الحرص على حمايتهم من أي أذى محتمل، ولا تمنح ثقتها بسهولة لأي شخص يتعامل معهم أو يقترح وجوده بالقرب منهم.

ارتباط المسلسل بالتجربة الشخصية

في إطار حديثها عن الفن وتأثيره على المجتمع، أشادت الفنانة ريهام عبد الغفور بمسلسل "لام شمسية"، مؤكدة الأهمية الكبيرة للقضايا التي يتناولها العمل الفني في رفع الوعي المجتمعي. وأشارت بشكل صريح إلى أن موضوع التحرش بالأطفال الذي طرحه المسلسل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتجربة شخصية مريرة عاشتها في طفولتها، مما يضفي عمقاً أكبر على تفاعلاتها مع الشخصيات التي تجسدها.

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أكدت ريهام عبد الغفور أن ما تعرضت له خلال طفولتها كان سبباً رئيسياً في زيادة مخاوفها الدائمة على أبنائها، وهو ما دفعها لتبني أسلوب تربية قائم على الحماية المشددة والرقابة الدقيقة. هذا الربط بين التجارب الشخصية والعمل الفني يظهر كيف يمكن للفنانين استخدام منبرهم للنقاش حول قضايا مجتمعية مؤلمة ومعقدة، مدعومين بخبرتهم الحية التي تعطي مصداقية أكبر للرسائل التي يحاولون إيصالها للجمهور.

أزمة الصور والإجراءات القانونية

انتقلت الفنانة ريهام عبد الغفور في حديثها إلى جانب آخر مثير للجدل، حيث تحدثت عن أزمة الصورة المسيئة التي التقطها أحد المصورين لها خلال أحد العروض الخاصة التي حضرتتها. أعربت عن استيائها الشديد من هذه الواقعة، مؤكدة أن التصرف كان يتجاوز الحدود المقبول اجتماعياً وأخلاقياً، مما دفعها لاتخاذ موقف حازم لم يسبق لها مثله في مواقف مشابهة سابقة.

صرحت ريهام عبد الغفور بأنها قررت عدم التنازل عن حقها، واتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة ضد المسؤول عن التقاط ونشر الصورة المسيئة. وأكدت أن قرارها هذا ليس مجرد رد فعل عاطفي، بل هو إصرار على المطالبة بحقوقها الشخصية والسمعة التي بناتها على مدار عقود من العطاء والنجاح في مجال الفن والترفيه.

تأثير الأزمة على الأسرة والموقف الحازم

أوضحت الفنانة ريهام عبد الغفور أن الأضرار الناتجة عن أزمة الصورة لم تقتصر عليها هي فقط، بل امتدت تأثيراتها السلبية إلى محيطها الأسري مباشرة. أشارت إلى أن زوجها شعر بإهانة شديدة بسبب ما حدث، مما جعله لا يوافق بتاتاً على فكرة التنازل عن حقها أو المسامحة في هذه القضية الحساسة، مما عزز موقفها الحازم في المضي قدماً في الإجراءات القانونية.

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شددت ريهام عبد الغفور على أن قرار التصالح ليس مجرد اختيار شخصي يمكن اتخاذه بمعزل عن تأثير الواقعة على المحيطين بها وأقاربها. وأوضحت أنه رغم ميلها المعتاد وطبيعتها الإنسانية إلى العفو والتسامح في مختلف المواقف الحياتية، إلا أنها لا تنوي اتباع هذا النهج في هذه الأزمة بالتحديد، نظراً لطبيعة الانتهاك الجسيم للخصوصية والكرامة الإنسانية.

خلال حديثها مع الإعلامية هبة حيدري في بودكاست "منا وفينا" الذي يعرض عبر قناة "المشهد"، أكدت ريهام عبد الغفور تمسكها الشديد بموقفها القانوني في الأزمة القائمة. وأشارت إلى أن ما حدث تجاوز كل حدود الأدب والتقدير المهني والشخصي، وهو ما يجعل التراجع عن موقفها أو المسامحة أمراً مستحيلاً في ظل وجود جرح عائلي ونفسي عميق يحتاج إلى إنصاف قضائي واضح.