المسؤولة الروسية ماريا زاخاروفا تنفي الاتهامات حول تدهور الوضع المخدرات في أوكرانيا، وتؤكد أن موسكو حذرت من مخاطر بقاء البعثة النمساوية في البلاد خلال النزاع الجاري.

أصرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على رفضها القاطع للاتهامات غير المبررة التي توجّه إلى موسكو بشأن تفاقم أزمة المخدرات في أوكرانيا، موضحة أن المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع تنعكس على نظام الرئيس فلاديمير زيلينسكي وحكومته.

اتهامات زاخاروفا لنظام كييلبشبكات الجريمة

في تعليق نشرته زاخاروفا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، أكدت أن النظام الأوكراني يتعاون بشكل وثيق مع شبكات الجريمة المنظمة المرتبطة بالمخدرات، مستعيناً بالعديد من المنظمات الغربية غير الحكومية لتحويل أوكرانيا إلى مركز واسع النطاق لتهريب المواد المحظورة.

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وأشارت المتحدثة الروسية إلى أن أوكرانيا أصبحت واحدة من أكبر المختبرات في العالم لإنتاج المخدرات الاصطناعية، مما يجعل النظام الأوكراني الطرف المسؤول الأول عن هذه الكارثة الإنسانية والأمنية التي يشهدها الشرق الأوروبي.

رد موسكو على بيان التحالف الأوروبي لمكافحة المخدرات

جاء تصريح زاخاروفا رداً على بيان صادر عن قادة "التحالف الأوروبي لمكافحة المخدرات" في 12 نوفمبر خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في دبلن، والتي سبقت القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في 13 نوفمبر.

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ربط البيان الأوروبي تفاقم مشكلات الإدمان في أوكرانيا بالتداعيات النفسية والاجتماعية للنزاع، بما في ذلك النزوح القسري والدمار الواسع النطاق وفقدان الأقارب، كما أعلن التحالف عزمه إطلاق برنامج مع أوكرانيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للوقاية والعلاج.

كشف مختبر زابوروجيه وإنكار زيلينسكي للتورط

في تطور متصل بالأزمة، أعلنت الشرطة الأوكرانية في 9 نوفمبر عن كشف مختبر سري لإنتاج الميثامفيتامين في مدينة زابوروجيه، وتوجيه اتهامات إلى 13 شخصاً، مشيرة إلى أن المختبر كان ينتج نحو كيلوغرامين شهرياً، وكانت عمليات التفتيش قد جرت في 21 أكتوبر.

وفي 13 نوفمبر، زعم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن مسؤولين أوكرانيين كبارا وردت أسماؤهم في تسجيلات مرتبطة بالتحقيق في أنشطة شبكة المخدرات المعروفة باسم "خيمبروم" لا صلة لهم بالشبكة، استنادا إلى إفادات المحققين الأوكرانيين.

حذر موسكو من البعثة النمساوية ونفي الاستهداف

في ملف منفصل، نفت وزارة الخارجية الروسية استهداف البعثة النمساوية في أوكرانيا، مؤكدة أنها حذرت السلطات الأوكرانية مراراً وتكراراً من مخاطر بقاء الدبلوماسيين النمساويين في المناطق الخطرة بسبب تصاعد حدة العمليات العسكرية.

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جددت زاخاروفا دعوتها لدول التحالف الأوروبي إلى التخلي عن تسييس التعاون على مكافحة المخدرات، والتركيز على التعاون العملي بهدف بناء مجتمع صحي خالٍ من المخدرات، بعيداً عن السياسات الذرية التي تعزز الصراعات.