زاهي حواس يلقي ندوة عن الحضارة المصرية القديمة بقصر ثقافة مصر الجديدة

استضاف نادي الأدب بقصر ثقافة مصر الجديدة الدكتور زاهي حواس في ندوة عن الحضارة المصرية القديمة، أجاب خلالها عن تساؤلات الحضور حول أسرار الحضارة وإنجازاتها.

استضاف نادي الأدب ب قصر ثقافة مصر الجديدة يوم الثلاثاء الموافق 11/10 عالم الآثار والمصريات العالمي الأستاذ الدكتور زاهي حواس ، في ندوة ثقافية بعنوان " الحضارة المصرية القديمة". وأقيمت الأمسية وسط حضور نخبة من الأدباء والمثقفين والنقاد والمهتمين بالحضارة والتاريخ المصري.

قدم الندوة الأستاذ شرقاوي حافظ، رئيس نادي الأدب، الذي رحب بالضيف الكبير، مشيدًا بإسهاماته العلمية والبحثية البارزة في الكشف عن أسرار الحضارة المصرية القديمة والتعريف بعظمتها أمام العالم.

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الندوة تفتح حوارًا حول أسرار الحضارة المصرية القديمة

شهدت الندوة حوارًا مفتوحًا وثريًا، إذ طرح الحضور مجموعة من التساؤلات حول أسرار الحضارة المصرية القديمة، وأهم إنجازاتها، وما تحمله آثارها من شواهد على عظمة المصري القديم وعبقريته.

أجاب الدكتور زاهي حواس عن مختلف التساؤلات باستفاضة وعمق، مستعرضًا عددًا من المعلومات والرؤى التاريخية والأثرية بأسلوبه المميز. وأضفى هذا الأسلوب على اللقاء طابعًا معرفيًا ممتعًا وشيقًا.

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وقد منح هذا التفاعل الحضور، بحسب ما ورد في الخبر، فرصة لعيش رحلة استثنائية بين صفحات التاريخ المصري العريق، عبر الربط بين الأسئلة المطروحة والإجابات المفصلة التي قدمها الضيف.

مشاركة الحضور وأسلوب الحوار في قصر الثقافة

اتسمت الأمسية بالتفاعل والحوار البناء بين الضيف والجمهور، وهو ما جعل الندوة مساحة لتبادل الأفكار لا مجرد محاضرة من طرف واحد.

وجاء تنوع الحاضرين من الأدباء والمثقفين والنقاد والمهتمين بالتاريخ ليمنح النقاش عمقًا إضافيًا، إذ تناولت الأسئلة جوانب متعددة من الحضارة المصرية، من أسرارها إلى إنجازاتها وشواهدها الأثرية.

يعكس هذا المشهد، وفق ما ورد في الخبر، أهمية اللقاءات الثقافية التي تفتح آفاق المعرفة وتربط الأجيال بتاريخها وهويتها الحضارية، وتسهم في ترسيخ الوعي بقيمة التراث المصري ومكانته العالمية.

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أهداف البرنامج الثقافي لنادي الأدب الأسبوعي

تأتي هذه الندوة ضمن البرنامج الثقافي والأنشطة الأسبوعية لنادي الأدب بقصر ثقافة مصر الجديدة، وتهدف إلى تنشيط الحراك الثقافي والأدبي وإثراء الحوار الفكري بين رواد النادي.

ويسعى النادي من خلال هذه الأنشطة إلى تسليط الضوء على الإبداع الأدبي والقصصي وملامحه الفنية والجمالية، إلى جانب الانفتاح على مختلف مجالات المعرفة والثقافة.

وتؤكد الأمسية أن البرنامج الأسبوعي للنادي لا يقتصر على الأدب وحده، بل يمتد إلى التاريخ والآثار والتراث، بما يجعل قصر ثقافة مصر الجديدة منصة لربط الثقافة المصرية بجمهورها من مختلف الاهتمامات.