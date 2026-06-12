زلاتان إبراهيموفيتش يثير الجدل بدعمه لكرواتيا في كأس العالم 2026

أعلن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش دعمه لمنتخب كرواتيا في كأس العالم 2026 بسبب جذوره الكرواتية من ناحية والدته، مما أثار جدلا واسعا خاصة في البوسنة حيث تعود أصول والده.

أشعل النجم السويد ي زلاتان إبراهيموفيتش حالة من الجدل الواسع خلال مشاركته في تغطية منافسات كأس العالم 2026 بصفته محللاً تلفزيونياً لشبكة Fox Sports، بعدما كشف عن المنتخب الذي سيشجعه في البطولة.

ورغم أن إبراهيموفيتش يُعد الهداف التاريخي لمنتخب السويد بعدما خاض 122 مباراة دولية وسجل 62 هدفاً، فإنه أكد دعمه الصريح لمنتخب كرواتيا خلال النسخة الحالية من المونديال. وقال نجم ميلان وبارسا السابق إن جذوره الكرواتية من ناحية والدته تدفعه لمساندة المنتخب الكرواتي في البطولة، معتبراً أن ذلك يمثل جزءاً من هويته الشخصية. وأضاف في تصريحاته أن والدته كرواتية وأنه نشأ على حب كرواتيا، مما جعل اختياره طبيعياً بالنسبة له.

هذه التصريحات أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط الرياضية والإعلامية، خاصة في ظل مشاركة منتخب السويد نفسه في البطولة، حيث يخوض منافسات المجموعة السادسة إلى جانب هولندا واليابان وتونس، بينما يتواجد منتخب كرواتيا في المجموعة الثانية عشرة رفقة إنجلترا وغانا وبنما. وقد أثار تصريح زلاتان ردود فعل واسعة، خاصة في البوسنة والهرسك، نظراً لأن والده من أصول بوسنية، كما أن المنتخب البوسني يشارك أيضاً في منافسات كأس العالم الحالية.

وتعرض إبراهيموفيتش لانتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جانب عدد كبير من الجماهير البوسنية، التي اعتبرت تصريحاته تجاهلاً صريحاً لأصوله البوسنية وتفضيلاً غير مبرر لكرواتيا على حساب بلد والده. واتهمه البعض بأنه يتخلى عن جذوره البوسنية لصالح بلد والدته، مما أثار موجة من الغضب بين مشجعي المنتخب البوسني. كما انقسمت الآراء في السويد أيضاً، حيث رأى بعض المشجعين أن دعمه لكرواتيا يعد خيانة رمزية لمنتخب بلاده، خاصة أنه الهداف التاريخي للسويد ويُفترض أن يكون قدوة للجماهير السويدية.

في المقابل، لقيت تصريحات النجم السويدي ترحيباً كبيراً داخل كرواتيا، حيث أشاد العديد من المشجعين بموقفه، وتداولوا تعليقات تتخيل ما كان يمكن أن يقدمه مع الجيل الذهبي للمنتخب الكرواتي لو ارتدى قميصه دولياً. واعتبر البعض أن زلاتان كان يمكن أن يكون إضافة قوية لمنتخب كرواتيا لو اختار تمثيلها بدلاً من السويد، مما أثار حوارات حول الانتماء والجذور في كرة القدم الحديثة.

هذه الحادثة تثير تساؤلات أعمق حول مفهوم الانتماء والوطنية في عالم كرة القدم، خاصة بالنسبة للاعبين متعددي الأصول مثل إبراهيموفيتش. فزلاتان، الذي يحمل جنسية سويدية ولكنه من أصول بوسنية وكرواتية، يعيش حالة من التعددية الثقافية تجعل اختياراته الشخصية محط جدل. ورغم أن تصريحاته قد تبدو بسيطة، إلا أنها تسلط الضوء على الصراع الداخلي الذي يعيشه العديد من اللاعبين الذين لديهم جذور متعددة، خاصة في البطولات الكبرى مثل كأس العالم.

كما أن ردود الفعل العنيفة من الجماهير البوسنية تظهر كيف يمكن للرياضة أن تثير مشاعر قومية عميقة، وكيف أن كل تصريح لأحد نجوم الكرة العالمية يُحلل بدقة من قبل الجماهير. وبينما يستمر زلاتان في عمله كمحلل تلفزيوني في المونديال، تظل هذه القصة واحدة من أبرز القصص الجانبية للبطولة، حيث تتداخل الهويات الشخصية مع الانتماءات الجماعية في مشهد كروي عالمي.

من المتوقع أن تستمر هذه التصريحات في إثارة الجدل طوال فترة البطولة، خاصة إذا تقدمت كرواتيا أو السويد في الأدوار الإقصائية، مما قد يضع إبراهيموفيتش في موقف حرج أمام جماهير بلديه





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

زلاتان إبراهيموفيتش كأس العالم 2026 كرواتيا السويد الجدل

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

عنصرية ونزع الكرامة.. كيف عاملت أمريكا المنتخبات المشاركة في مونديال 2026؟كشف الناقد الرياضي، وليد سعد الدين، مراسل الأهرام في مونديال 2026، أن أجواء مونديال 2026 مختلف تماما ....

Read more »

موعد حفل افتتاح كأس العالم 2026 اليوم الخميس والقنوات الناقلةتتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، اليوم الخميس 11 يونيو 2026، إلى انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي تُقام لأول مرة في التاري

Read more »

بطولة كأس العالم 2026: مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 يونيو 2026تتواصل منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بإقامة مواجهتين ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك بعد انطلاقة البطولة أمس الخميس.

Read more »

عمومية طب الأسنان تناقش التضخم في أعداد المقبولين بالكلياتتعقد النقابة العامة لأطباء أسنان مصر جمعيتها العمومية العادية لعام 2026، وذلك اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، بالقاعة الكبرى......

Read more »

انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 12 سنة بمشاركة واسعة| صورانطلقت صباح اليوم الخميس 11 يونيو 2026 منافسات اليوم الأول من

Read more »

بميزانية 100 مليون جنيه.. سويلم يتابع جاهزية محطات الشلوفة وتطهير ترعة السويسزار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الجمعة الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٦، بزيارة

Read more »