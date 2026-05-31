زلزال إداري يضرب معهد البحوث الفلكية

يعيش معهد البحوث الفلكية حالة من التعطل الإداري نتيجة خلو منصب رئيس المعهد وعدم وجود نائب أو مسؤول مفوض يمتلك صلاحيات التوقيع المالي والإداري. وحذرت مصادر مسؤولة بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية من التداعيات المحتملة لاستمرار تأخر صرف مستحقات العاملين بمحطات الرصد التابعة للمعهد، خاصة الموجودة في المناطق النائية والجبلية.

وأضافت المصادر أن مستحقات بعض العاملين المكلفين بتأمين المواقع والمحطات العلمية تأثرت أيضًا خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن استمرارية منظومة التأمين بالمستوى المطلوب. وأوضحت المصادر أن المعهد يمتلك محطات وأجهزة علمية متطورة موزعة في عدد من المواقع المختلفة، وتحتاج إلى متابعة مستمرة وتأمين دائم لضمان سلامة التشغيل والحفاظ على الأصول العلمية.

وأكدت المصادر أن العديد من الباحثين والعاملين ما زالوا يواصلون أداء مهامهم رغم الظروف الحالية، انطلاقًا من مسؤوليتهم الوطنية تجاه استمرار الخدمات والأنشطة العلمية التي يقدمها المعهد، إلا أنهم يطالبون بسرعة إنهاء الأزمة الإدارية والمالية التي يشهدها المعهد منذ عدة أشهر. وكان علماء وباحثو المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان (مرصد حلوان العريق)، قد رفعوا استغاثة عاجلة ومناشدة وطنية إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، يطالبون فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ هذا الصرح العلمي والاستراتيجي الكبير من حال





