زلزال مدمر في جنوب الفلبين يودي بحياة 37 شخصًا ويشرد أكثر من 32 ألفًا

ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة جنوب الفلبين، مخلفًا 37 قتيلًا ونحو 500 جريح، وتشريد أكثر من 32 ألف شخص، مع أضرار واسعة في المباني والبنية التحتية.

في مشهد مروع يعكس قسوة الطبيعة، تعرضت منطقة جنوب ال فلبين ل زلزال عنيف بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وهو أحد أقوى الزلازل التي تشهدها البلاد منذ أكثر من خمسين عامًا.

وقع الزلزال صباح الاثنين قبالة جزيرة مينداناو، ثاني أكثر الجزر الفلبينية اكتظاظًا بالسكان، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصًا وإصابة نحو 500 آخرين. كما أدى إلى تشريد أكثر من 32 ألف شخص، فر معظمهم إلى مراكز الإيواء الطارئة خوفًا من تبعات الزلزال وموجات التسونامي المحتملة. وقد هرعت فرق الإنقاذ إلى المباني المدمرة في المقاطعات الجنوبية للبحث عن أي ناجين أو ضحايا، لا سيما في المناطق القريبة من مركز الزلزال.

وأعلن مكتب الدفاع المدني أن أربعة أشخاص فقط ما زالوا في عداد المفقودين، لكنه أقر بضرورة تفقد المباني المنهارة والمتضررة بشدة بدقة؛ لاحتمال وجود عالقين تحت الأنقاض. وخلف الزلزال دمارًا واسعًا في مدينة جنرال سانتوس الساحلية التي يقطنها أكثر من 700 ألف نسمة، والمعروفة بأنها عاصمة التونة في البلاد، حيث قتل ما لا يقل عن 13 شخصًا نتيجة انهيار مبانٍ وسقوط أنقاض. كما سجلت حالات وفاة في مقاطعتي سارانجاني وجنوب كوتاباتو، بالإضافة إلى جزيرة بالوت.

وأفاد مسؤولون في إدارة الكوارث أن 18 شخصًا لقوا حتفهم في مقاطعة سارانجاني، معظمهم بسبب انهيار أرضي طمر منازل في بلدة جلان الجبلية. وقد تضرر نحو 2500 منزل و117 مبنى ومنشأة حكومية في سبع مقاطعات على الأقل، وفقًا لتقييم حكومي أولي. كما ظل مطار جنرال سانتوس الدولي مغلقًا لليوم الثاني على التوالي، مما أدى إلى إلغاء 63 رحلة داخلية، باستثناء رحلات الإغاثة الإنسانية.

ولم تقتصر آثار الزلزال على الفلبين فقط، بل وصلت أمواج تسونامي أصغر إلى شواطئ إندونيسيا وبالاو وجنوب اليابان، مما أثار مخاوف عامة من حدوث موجات مد عاتية؛ ورغم تسجيل أمواج بارتفاع 1.4 متر فوق مستوى المد في الفلبين، فإن الأضرار الوحيدة المرتبطة بالتسونامي كانت تدمير ستة أكواخ خشبية على أعمدة في إحدى القرى الساحلية





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زلزال فلبين مينداناو تسونامي انهيارات

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