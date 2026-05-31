زلزال رياضي في رولان جاروس وخروج مفاجئ لإيجا شفيونتيك من بطولة فرنسا المفتوحة

تفاصيل الخسارة الصادمة للنجمة البولندية إيجا شفيونتيك أمام الأوكرانية مارتا كوستيوك في بطولة فرنسا المفتوحة، وتأثير ذلك على موازين القوى في التنس العالمي.

شهدت ملاعب رولان جاروس في العاصمة الفرنسية باريس واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ النسخ الأخيرة من بطولة فرنسا المفتوحة لل تنس ، حيث تحولت أجواء الاحتفال بعيد ميلاد النجمة البولندية إيجا شفيونتيك الخامس والعشرين إلى حالة من الصدمة وخيبة الأمل الكبيرة.

شفيونتيك، التي لطالما اعتبرت ملكة الملاعب الترابية بلا منازع، وجدت نفسها خارج البطولة بعد خسارة غير متوقعة أمام اللاعبة الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة الخامسة عشرة عالميا. انتهت المباراة بنتيجة قاسية عكست تفوق كوستيوك الواضح، حيث حسمت المجموعة الأولى بنتيجة 7-5 والثانية بنتيجة 6-1، ليتوقف بذلك طموح شفيونتيك في حصد لقبها الخامس في هذه البطولة العريقة، وفي وقت كان الجميع يعتقد أنها استعادت إيقاعها المعهود وسيطرتها المطلقة على الأرضية الحمراء.

لم تكن هزيمة شفيونتيك مجرد حادث عارض، بل جاءت ضمن سلسلة من الانهيارات المدوية التي شهدتها البطولة في الأيام الثلاثة الأخيرة، مما جعل هذه النسخة من رولان جاروس واحدة من أكثر النسخ فوضوية وإثارة في السنوات الأخيرة. فقد شهدت الملاعب خروج أسماء رنانة ومصنفة في المراكز الأولى، على رأسهم يانيك سينر المصنف الأول عالميا، ونوفاك ديوكوفيتش الذي يحمل في رصيده 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، بالإضافة إلى كوكو جوف حاملة لقب السيدات.

هذا المشهد الدراماتيكي فتح الباب على مصراعيه أمام وجوه جديدة للمنافسة على اللقب، وجعل من أرينا سبالينكا المرشحة الأوفر حظا للفوز بأول ألقابها في باريس، بينما برز اسم مارتا كوستيوك كقوة صاعدة يجب الحذر منها، خاصة مع الزخم الكبير الذي اكتسبته على الملاعب الرملية خلال هذا الموسم المتميز. بالنظر إلى تفاصيل المباراة، فقد كانت البداية متكافئة إلى حد كبير، حيث شهدت الدقائق الأولى صراعا شرسا على كسر الإرسال، وتبادلت اللاعبتان السيطرة مرتين في مجموعة شهدت توترا عصبيا واضحا.

ومع ذلك، استطاعت كوستيوك إظهار صلابة ذهنية لافتة في الشوط الحادي عشر، حيث تمكنت من الحفاظ على إرسالها والارتقاء بمستواها الفني في اللحظات الحاسمة، لتنهي المجموعة الأولى بضربة خلفية مذهلة عبر الملعب تركت شفيونتيك في حالة من الذهول. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها كوستيوك من الفوز بمجموعة واحدة أمام النجمة البولندية، بعد أن عانت في ثلاث مواجهات سابقة انتهت جميعها لصالح شفيونتيك، مما أعطى اللاعبة الأوكرانية ثقة مطلقة في قدرتها على تحقيق المفاجأة الكبرى.

في المجموعة الثانية، زادت كوستيوك من ضغطها الهجومي، وتقدمت بسرعة بنتيجة 3-1، مستغلة تراجع التركيز لدى شفيونتيك التي بدت تائهة في ملاعبها المفضلة. حافظت كوستيوك على قوتها البدنية والذهنية منذ تلك اللحظة، لترفع رصيد انتصاراتها على الملاعب الرملية هذا الموسم إلى 15 انتصارا دون أي خسارة، مما يثبت أنها تمر بأفضل فتراتها الفنية. وبذلك، تضرب كوستيوك موعدا مرتقبا مع مواطنتها إيلينا سفيتولينا المصنفة السابعة عالميا، والتي تأهلت بدورها بعد فوز صعب على السويسرية بليندا بنتشيتش بنتيجة 4-6 و6-4 و6-0.

أما بالنسبة لشفيونتيك، فإن هذه الهزيمة تمثل صدمة نفسية، فهي أول خسارة لها في رولان جاروس منذ ظهورها الأول في 2019، مما يضعها أمام تحدي استعادة التوازن بسرعة قبل الانتقال إلى ملاعب العشب للدفاع عن لقبها في بطولة ويمبلدون التي تنطلق في 29 يونيو المقبل. إن هذه البطولة ستقيد في التاريخ بأنها النسخة التي توجت أبطالا جددا في فئتي الرجال والسيدات للمرة الأولى منذ عقد من الزمان، مما يؤكد تحول موازين القوى في عالم التنس الحديث





