زلزال في سانتياغو برنابيو: هل يغادر كيليان مبابي ريال مدريد إلى آرسنال؟

تفاصيل مثيرة حول احتمالية رحيل النجم الفرنسي كيليان مبابي عن ريال مدريد بسبب خلافات داخل غرفة الملابس وإصابة تعطل مشاركته أمام مانشستر سيتي.

تداولت الأوساط الرياضية في الساعات الأخيرة أنباء صادمة ومفاجئة تتعلق بمستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي مع نادي ريال مدريد الإسباني، حيث خرج رجل الأعمال فرج عامر بتصريحات أثارت حالة من الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار عامر في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على فيسبوك إلى أن هداف الفريق الملكي بات على أعتاب مغادرة القلعة البيضاء، وذلك نتيجة لنشوء خلافات حادة وتوترات ملحوظة داخل غرفة ملابس الفريق، مما أدى إلى تدهور العلاقة بين مبابي وعدد من زملائه من نجوم الفريق. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أكد عامر أن الوجهة القادمة والمحتملة للنجم الفرنسي ستكون نادي آرسنال الإنجليزي، الذي يسعى بقوة هذا الموسم لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يضع عشاق النادي الملكي في حالة من القلق والترقب حول حقيقة هذه التسريبات ومدى تأثيرها على استقرار الفريق فنياً ونفسياً في مرحلة حاسمة من الموسم الكروي الحالي.

وفي سياق متصل، يعيش كيليان مبابي فترة صعبة على المستوى البدني، حيث استمر غيابه عن التدريبات الجماعية لنادي ريال مدريد قبل مواجهة مصيرية ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وتشير التقارير الطبية إلى أن اللاعب يعاني من إصابة في الركبة بدأت تظهر معالمها منذ شهر ديسمبر الماضي، مما يجعل من المستبعد جداً أن يكون جاهزاً للمشاركة في اللقاء الذي سيقام على ملعب سانتياغو برنابيو تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

وتأتي هذه الإصابة لتزيد من معاناة الفريق الملكي الذي يواجه أزمة حقيقية في قائمة لاعبيه بسبب كثرة الإصابات التي ضربت الركائز الأساسية، حيث يغيب عن صفوف الفريق كل من الإنجليزي جود بيلينغهام، والبرازيليين إيدر ميليتاو ورودريغو، بالإضافة إلى النمساوي دافيد ألابا والداني سيبايوس، مما يضع الجهاز الفني في مأزق تكتيكي كبير للبحث عن بدائل قادرة على مجاراة قوة الفريق الإنجليزي في هذه المواجهة المرتقبة. ومن جهة أخرى، يرى الكثيرون أن غياب مبابي يمثل الضربة الأكثر قسوة لفريق المدرب ألفارو أربيلوا، خاصة في ظل عدم وجود سقف زمني محدد لعودة النجم الفرنسي إلى الميادين، وهو ما يزيد من الضغوط على بقية اللاعبين لتقديم أداء استثنائي لتعويض هذا الغياب.

وقد دعا أربيلوا مبابي صراحة إلى إظهار التزامه الكامل على أرض الملعب بمجرد عودته، في إشارة إلى ضرورة تخطي كافة الأزمات الجانبية والتركيز على مصلحة النادي العليا. وفي الوقت ذاته، تبرز علاقة مبابي بالأسطورة كريستيانو رونالدو كأحد الجوانب الملهمة في مسيرته، حيث صرح مبابي في مناسبات سابقة بأن رونالدو كان قدوته الأولى التي دفعت به نحو الاحتراف والنجومية، قبل أن تتحول هذه العلاقة مع مرور الزمن إلى صداقة متينة.

ومع ذلك، تظل التكهنات الإسبانية تشير إلى أن الأمل الوحيد لمشاركة مبابي قد يكون في لقاء الإياب الأسبوع المقبل، وهو ما ينتظره جمهور الميرينغي بفارغ الصبر لاستعادة قوتهم الضاربة في الخطوط الهجومية. إن هذه السلسلة من الأحداث، بدءاً من شائعات الرحيل وصولاً إلى الإصابات المتلاحقة، تضع ريال مدريد أمام اختبار حقيقي لقدرته على إدارة الأزمات في الفترات الحرجة. فالنادي الذي يحمل الرقم القياسي بـ 15 لقباً في دوري أبطال أوروبا يجد نفسه الآن في صراع ضد الوقت والإصابات والخلافات الداخلية.

إن احتمال انتقال لاعب بحجم مبابي إلى الدوري الإنجليزي، وتحديداً إلى آرسنال، سيمثل تحولاً جذرياً في موازين القوى الكروية في القارة الأوروبية، وسيجعل من سوق الانتقالات القادم ساحة لصراع محموم بين الأندية الكبرى. وبينما يترقب الجميع قرار الإدارة الملكية حيال هذه الأزمات، يظل التساؤل قائماً حول مدى قدرة الفريق على الصمود أمام مانشستر سيتي في ظل هذه الظروف القاسية، وهل ستكون هذه الفترة مجرد سحابة صيف عابرة أم أنها بداية لنهاية حقبة مبابي في مدريد، مما سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة بناء الفريق





