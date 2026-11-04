زمالك يتغلب على بتروجت بهدف | صلاح يغيب عن ترشيحات كاف | مصر تتأهل لنهائي الخليج

تفاصيل فوز زمالك الناشئين، غياب محمد صلاح عن جائزة كاف، ومواجهة مصر النهائية لمنتخبات الناشئين في كأس الخليج. تحليل شامل لأحداث كرة القدم المصرية.

حقق فريق زمالك لكرة القدم لمواليد عام 2007 فوزًا مهمًا على نظيره نادي بتروجت بنتيجة هدف دون مقابل، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام للشباب والناشئين. وقد أقيمت المباراة على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، حيث سيطر الأبيض على المجريات.

تفاصيل المباراة وسجل الأهداف

بدأ زمالك المباراة بهجوم قوي، لكنه لم يسجل في الشوط الأول الذي انتهی بالتعادل السلبي. وفي الدقيقة 49 من الشوط الثاني، سجل أحمد حسن الهدف الوحيد، ليمنح فريسه التقدم ويستمر في فرض السيطرة الدفاعية والهجومية.

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الدعم الفني للإدارة والتدريب

يترأس الجهاز الفني لـ زمالك محمد ثابت كمدير فني، بمرافقة محمد الأتربي "تربو" كمساعد، وعلي محسن مدربيًا لحراس المرمى، وعبد الرحمن عاطف معدًا بدنيًا، وعبد الرحمن عاطف معدًا بدنيًا، ومهند ياسر إداريًا.

تحضيرات منتخب الناشئين للتصفيات الأفريقية

ألقى محمود البنا محاضرة للمنتخب الوطني لمواليد 2010 في مركز المنتخبات بالسادس من أكتوبر. واستعد الفريق للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها في تونس من 10 إلى 16 نوفمبر.

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فوز مصر في نهائي كأس الخليج للناشئين

أعلن الجهاز الفني عن تشكيلة منتخب مصر في النهائي ضد الإمارات، ليواصل المسيرة في البطولة. وكان أحمد بشير، وعمر عبدالرحيم، ودانيال تامر من بين من يمثلون خط الوسط في المباراة النهائية المقررة مساء الأربعاء.

غياب محمد صلاح عن ترشيحات جائز كاف

أثار غياب محمد صلاح عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026 ضجة كبرى في الأوساط الرياضية. وكان النجم قد فاز باللقب في مناسبتين عامي 2017 و2018، وكانت له حضور قوي.

تاريخ محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب

يتمتع محمد صلاح بتاريخ حافل في ترشيحات كاف، حيث وصل للقائمة النهائية مرتين متتاليتين. وفي نسخة 2023 كان ضمن القائمة الثلاثية، مما يجعل غيابه عن القائمة الحالية خطوة غير متوقعة من الاتحاد الأفريقي.