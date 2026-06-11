زمالك يواجه أزمة مالية جديدة بسبب مستحقات عمر فرج، ويواجه إيقاف قيد جديد بسبب ذلك

الزمالك يواجه أزمة مالية جديدة بسبب مستحقات اللاعب عمر فرج، حيث كشف إبراهيم عبدالجواد أن النادي توصل في وقت سابق إلى اتفاق مع اللاعب لحل الأزمة مقابل مبلغ أقل بكثير من المطالب المالية الحالية. ومع ذلك، ارتفعت قيمة المطالبات المالية لاحقًا لتصل إلى مليون و700 ألف دولار، وهو المبلغ الذي أصبح الزمالك مطالبًا بتحمله في الوقت الراهن، ما أدى إلى تعقيد الملف وزيادة الأعباء المالية على النادي. كما كشف الإعلامي أحمد حسن عن تعرض الزمالك لإيقاف قيد جديد بسبب مستحقات اللاعب، قيمته مليون و700 ألف دولار، وذلك بعد أن نشر منشورًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”.

كشف إبراهيم عبدالجواد أن نادي ال زمالك كان قد توصل في وقت سابق إلى اتفاق مع اللاعب عمر فرج لحل الأزمة القائمة بين الطرفين مقابل مبلغ أقل بكثير من المطالب المالية الحالية.

عمر فرجوأضح عبدالجواد أن قيمة المطالبات المالية ارتفعت لاحقًا لتصل إلى مليون و700 ألف دولار، وهو المبلغ الذي أصبح الزمالك مطالبًا بتحمله في الوقت الراهن، ما أدى إلى تعقيد الملف وزيادة الأعباء المالية على النادي. مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة. رحيل حارس مرمى..

بشير التابعي يكشف كواليس جلسته مع سيد عبدالحفيظ عن عموتة والراحلين عن الأهلي. أحمد حسن يكشف عن إيقاف قيد جديد للزمالك بسبب مستحقات عمر فرج، قيمته مليون و700 ألف دولار. وأثار المنشور تفاعلًا واسعًا بين جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل متابعة ملف القيد والمستحقات المالية المتعلقة بالنادي خلال الفترة الحالية





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زمالك أزمة مالية مستحقات عمر فرج إيقاف قيد جديد مليون و700 ألف دولار

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