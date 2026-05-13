زوجة شهيد الشهامة: كان محبوب من كل الناس..و ابني بيسألني كل يوم عليه

خلال لقائها مع الإعلامية 'نهال طايل' في برنامج 'تفاصيل' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'هو عنده 38 سنة، وعنده 3 أولاد، الولد الصغير لسة في سنة 6 ابتدائي ، وبنت في سنة 4 ابتدائي، والبنت التانية لسة عندها سنتين'. وأضاف: 'هو شغال في شركة كويسة ومحترمة، والتوتوك كان واخده وفي وقت الفراغ بيطلع يشتغل بيه، وفي اليوم ده، طلع أصلا، وهو بيطلع كل مرة الساعة 9، بياخد مراته وهو ماشي'. وتابعت: 'واليوم اللي اتوفى فيه ساب مراته ومشي، قالتلوا: استنى خدني معاك، قال لها: 'لا أنا متأخر'، وسابها ومشي ولسه رايح على سكة القطار ولقي البنت على سكة الشريط كانت في أولى ثانوي أنقذها، نط من التوك توك وهو شغال، وخدها في حضنه والقطار عدى عليهم، كان نازل على أساس ينقذها بس الاتنين راحوا'. وتابعت: 'الناس اللي شافوا اتصلوا عليا، الحقي أخوكي إزاي، متوقعناش أصلا، لقيت الكل عمال يقول أخوكي، كان بيقعد يقولي خلي بالك من القطار وأنتي رايحة الشغل، إزاي هو اللي يطلع على القطار'.

