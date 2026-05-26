زيارة المقابر في العيد: هل يجوز؟

دار الإفتاء أكدت أن زيارة المقابر مندوب إليها في جميع الأوقات، وأن الزيارة لها فضل خاص في الأيام المباركة، ومنها أيام العيدين، لما فيها من استشعار معاني الصلة والبر، والدعاء بالرحمة والمغفرة لمن توفي من الأهل والأقارب، ول​​لا تعمد إثارة الأحزان، وعدم التلفظ بألفاظ الجاهلية والاعتراض المنهي عنهما.

حكم زيارة القبور في العيد فهو من أهم الأسئلة التي يبحث عنها الجميع في يوم العيد، حيث اعتاد الكثير على زيارة المقابر أول أيام العيد، متسائلين هل يجوز زيارة المقابر يوم العيد؟

خاصة أن هناك من ينهى عن ذلك، ولكن دار الإفتاء حسمت الجدل، مؤكدة أن زيارة المقابر مندوب إليها في جميع الأوقات؛ لأن الأمر بها جاء مطلقًا، فشمل ذلك جميع الأوقات، وتزيد أفضلية زيارتها في الأيام المباركة التي يلتمس فيها مزيد العطاء من الله تعالى، ومنها أيام العيدين، لما في ذلك من استشعار معاني الصلة والبر، والدعاء بالرحمة والمغفرة لمن توفي من الأهل والأقارب، ول​​لا تعمد إثارة الأحزان، وعدم التلفظ بألفاظ الجاهلية والاعتراض المنهي عنهما





