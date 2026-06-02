زيارة أولى لرئيس وزراء المجر الجديد إلى ألمانيا

يقوم رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماجيار بأول زيارة رسمية له إلى ألمانيا، حيث يلتقي المستشار الألماني فريدريش ميرتس. تأتي الزيارة بعد فوز حزبه في الانتخابات منهياً حكم فيكتور أوربان الطويل.

يقوم رئيس الوزراء المجر ي الجديد بيتر ماجيار بأول زيارة رسمية له إلى ألمانيا اليوم الثلاثاء، بعد ما يزيد قليلا على ثلاثة أسابيع من توليه منصبه.

ومن المقرر أن يستقبله المستشار الألماني فريدريش ميرتس بمراسم عسكرية كاملة أمام مقر المستشارية في العاصمة برلين بحلول الظهيرة، ويعقب ذلك محادثات ومؤتمر صحفي. وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس تشهد فيه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمجر توترات مستمرة بسبب قضايا سيادة القانون والديمقراطية. وقد حقق ماجيار البالغ من العمر 45 عاما أغلبية الثلثين مع حزبه المحافظ الوسطي تيسا في الانتخابات البرلمانية المجرية التي جرت في أبريل الماضي، منهيا بذلك حكم الشعبوي اليميني فيكتور أوربان بعد 16 عاما في السلطة.

وكانت حكومات أوربان قد واجهت انتقادات متواصلة من الاتحاد الأوروبي بسبب التراجع في الممارسات الديمقراطية ومخاوف متعلقة بسيادة القانون، مما أدى إلى تجميد مليارات اليورو من أموال الاتحاد المخصصة للمجر. ويتعهد ماجيار بإجراء إصلاحات سياسية شاملة واتباع مسار جديد للبلاد، بهدف استعادة الثقة مع الشركاء الأوروبيين وتحرير الأموال المجمدة.

وقد أجرى ماجيار أولى زياراته الخارجية إلى بولندا والنمسا بعد فترة وجيزة من توليه المنصب، كما زار بروكسل الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ناتو، إضافة إلى الحكومة البلجيكية. وتعتبر زيارة ألمانيا خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تعد ألمانيا أكبر شريك تجاري للمجر وأحد أهم الأصوات داخل الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تناقش المباحثات بين ماجيار وميرتس قضايا اقتصادية وأمنية، بالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة والهجرة.

كما سيبحثان سبل تعزيز التعاون في إطار الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها أوروبا مثل الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة. ويرى مراقبون أن زيارة ماجيار تأتي في سياق محاولته لبناء علاقات قوية مع القوى الأوروبية الكبرى، لتعزيز موقفه السياسي داخليا وخارجيا. ويأمل ماجيار من خلال هذه الزيارات أن يثبت للاتحاد الأوروبي التزامه بالإصلاحات الديمقراطية، مما قد يسهم في تحسين صورة المجر في المحافل الدولية ويعيد لها مكانتها كعضو موثوق في الأسرة الأوروبية.

ومن جهة أخرى، يتابع المحللون السياسيون أداء ماجيار عن كثب لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من تنفيذ وعوده الإصلاحية دون الوقوع في صراعات سياسية داخلية، خاصة أن حزبه تيسا لا يزال في طور التأسيس ويحتاج إلى بناء قاعدة شعبية قوية لضمان استقرار الحكومة. في الختام، تمثل زيارة بيتر ماجيار إلى ألمانيا فرصة مهمة لإعادة تعريف العلاقات المجرية الأوروبية، واختبارا لقدرته على قيادة بلاده نحو مسار جديد بعيدا عن الشعبوية اليمينية التي سادت خلال عهد أوربان.

وسيكون المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار ميرتس محط أنظار الإعلام الأوروبي لاستشاف التوجهات الجديدة للسياسة المجرية





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