زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى مصر تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

تسلط الكاتبة سماح حسن الضوء على زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مصر، مؤكدة أن الزيارة تعكس عمق العلاقات بين البلدين وتؤكد على رؤية مشتركة تجاه قضايا الأمن الإقليمي وضرورة دعم استقرار دول الخليج كجزء من الأمن القومي المصري.

أكدت الكاتبة الصحفية سماح حسن أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مصر تعكس عمق العلاقات المصرية الإماراتية . وأشارت إلى أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أمن الإمارات ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري يعبر عن عقيدة استراتيجية مصرية راسخة وليست مجرد رسائل دبلوماسية عابرة.

وتابعت أن مصر تنظر إلى أمن الخليج باعتباره امتدادًا مباشرًا لأمنها القومي، موضحة أن هذا النهج تعزز بصورة أكبر خلال السنوات الأخيرة في ظل التحديات والتوترات التي شهدتها المنطقة، إذ حرصت القاهرة على دعم استقرار الدول الخليجية والحفاظ على أمن المنطقة العربية. وأضافت حسن أن الزيارة تأتي في توقيت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة، ما يؤكد أهمية التنسيق المصري الإماراتي في التعامل مع القضايا الإقليمية.

ولاحظت أن الترحيب المشترك باتفاق وقف الحرب مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز يعكس توافقًا واضحًا في الرؤى بين البلدين تجاه ملفات الأمن. وأشارت إلى أن زيارة الشيخ محمد بن زايد لم تقتصر على بعدها السياسي والدبلوماسي، بل حملت أيضًا طابعًا أخويًا وإنسانيًا يعكس متانة العلاقات بين قيادتي البلدين. ختامًا، أكدت أن الشراكة المصرية الإماراتية تظل أحد أهم عوامل دعم الاستقرار العربي في ظل التحديات الراهنة.

وقد شهدت العلاقات بين البلدين تطوراً ملحوظاً على مختلف المستويات، السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، في إطار رؤية مشتركة للحفاظ على أمن المنطقة وتعزيز السلام. وتعد الزيارة رسالة قوية للدول الأخرى بأن التنسيق العربي الإقليمي يمكن أن يكون فعالاً في مواجهة التحديات complexes التي تواجه العالم العربي اليوم





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