زياد بهاء الدين: الدعم النقدي أفضل من العيني.. والبنك المركزي يدير سعر الصرف بحكمة

ناقش الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أهمية التحول إلى الدعم النقدي في مصر، مشددا على ضرورة توجيه الدعم لمن يستحقه فعلا. كما تحدث عن نجاح البنك المركزي في إدارة سعر الصرف، بالإضافة إلى أخبار أخرى عن ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح، وإنتهاء مسيرة محمد صلاح مع ليفربول، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية.

أكد الدكتور زياد بهاء الدين ، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن قضية الدعم في مصر تشهد تداخلا كبيرا في المفاهيم رغم توافر الأرقام والمعلومات، مشددا على ضرورة التفرقة بين فكرة الدعم في حد ذاتها وبين كونه نقديا أو عينيا.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر فضائية «الشمس»، إن الهدف من استخدام الدعم النقدي هو ضمان وصول الأموال لمن يستحقها بالفعل. وأشار إلى أن وضع البنزين في العهد السابق كان مثالا سيئا للدعم العيني، حيث كان متاحا للجميع بسعر رخيص جدا ويمنح مبالغ لغير المستحقين ممن يستهلكون كميات كبيرة، قائلا: «هذا الدعم سيئ جدا، لأنه كان يفيد من يملك ومن لا يملك، وهذا سبب التحول إلى الدعم النقدي».

وأوضح أن الدعم النقدي يمتلك مزايا كبيرة، حيث سيتيح للدولة تحديد المستحقين لبرامج مثل «تكافل وكرامة» أو معاشات وبطاقات معينة، ويساعد على «الهروب من الدعم المتاح للجميع» والذي يستفيد منه أصحاب الإمكانيات أكثر من الفقراء. وأكد أن فكرة التحول من الدعم العيني إلى النقدي «ليست فكرة غلط»، متابعا: «المشكلة هي أننا لا نريد ربط التحول للدعم النقدي بأن نكون ضد الدعم عموما، هناك خطاب يسري أحيانا في البلد بأن الدعم شيء سيئ، لا، الدعم آلية اقتصادية معروفة في العالم كله ومستقرة ولها منطق، وعيبها هو استغلالها؛ لكن كلما استطعت توجيه الدعم لمن يستحقه، كان ذلك أمرا جيدا جدا».

وشدد أن «ليس من الخطأ» أن تتحمل الدولة جزءا من التكلفة، حتى وإن كانت الخدمة تكلف 100 جنيه وتقدم للمواطن بـ 50 جنيها، موضحا أن القلق الحقيقي يجب أن يتوجه نحو «سوء استغلال الدعم»، مثل ذهاب الخبز المدعوم لغير المستحقين أو استخدامه كأعلاف للمواشي والمزارع السمكية، أو تهريب الأدوية المدعومة لخارج البلاد؛ لكن «هناك أشياء يجب أن تدعم». وأضاف أن نجاح الاقتصاد ليس فقط في النمو بل في الاستقرار النفسي للناس، مشيرا إلى أن المركزي المصري أدار سعر الصرف وخروج الأموال الساخنة بمنتهى الحكمة والاحترافية والجودة.

وفي سياق متصل، قالت هيئة الأرصاد الجوية إن منخفض خماسيني سيشهده البلاد الجمعة المقبلة سيؤدي إلى ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للأتربة. ومن جانب آخر، قال تامر أمين، المعلق الرياضي، إن محمد صلاح ربنا كاتب له الدراما في كل مراحل حياته، مشيرا إلى أن الإصابة أنهت مسيرته مع ليفربول. كما نشر مشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي يهدف إلى تحسين نظام الضمان الاجتماعي في مصر





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

زياد بهاء الدين الدعم النقدي البنك المركزي سعر الصرف محمد صلاح

United States Latest News, United States Headlines