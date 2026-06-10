زيادات معاشات يوليو 2026 في مصر: تفاصيل الزيادة السنوية بنسبة تصل إلى 15%

تستعد مصر لتطبيق الزيادة السنوية لمعاشات يوليو 2026 بنسبة تصل إلى 15% وفق قانون التأمينات الاجتماعية، مع توضيح التأثير على مختلف الفئات وأهمية الأجر التأميني ومدة الاشتراك.

تترقب ملايين أصحاب ال معاشات في مصر موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026، والتي تتضمن الزيادة السنوية المقررة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية وال معاشات ، في خطوة تستهدف دعم أصحاب ال معاشات وتحسين مستوى دخلهم لمواجهة الأعباء المعيشية.

اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، ستُضاف هذه الزيادة تلقائيًا إلى المعاش دون حاجة إلى أي إجراءات من المستفيدين، حيث ينص القانون على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام بنسبة لا تتجاوز 15%،目的是 الحفاظ على القوة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة. في حالة تطبيق النسبة القصوى البالغة 15%، تتغير قيم المعاشات بناءً على الأجر التأميني الحالي as يلي: المعاش 1500 جنيه يصبح 1725 جنيهًا (زيادة 225 جنيها)، والمعاش 2500 جنيه يصبح 2875 جنيهًا (زيادة 375 جنيها)، والمعاش 3500 جنيه يصبح 4025 جنيهًا (زيادة 525 جنيها)، والمعاش 5000 جنيه يصبح 5750 جنيهًا (زيادة 750 جنيها)، والمعاش 7000 جنيه يصبح 8050 جنيهًا (زيادة 1050 جنيها)، والمعاش 9000 جنيه يصبح 10350 جنيهًا (زيادة 1350 جنيها).

تعتمد قيمة المعاش الأساسية على الأجر التأميني ومدى سنوات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، حيث كلما زاد الأجر وطالت مدة الاشتراك، ارتفع المعاش المستحق عند بلوغ السن القانوني أو انتهاء الخدمة. تُطبق الزيادة على جميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الذين يحصلون على معاشات قائمة قبل الأول من يوليو 2026، وتصرف الزيادة تلقائيًا مع معاش شهر يوليو. وفقًا للقانون، لا يمكن تجاوز الحد الأقصى للزيادة السنوية البالغ 15% إلا عبر تشريع جديد.

تجدر الإشارة إلى أن هناك حديثًا عن خطوات حجز 48 ألف شقة من بنك التعمير والإسكان بأسعار متوقعة تشمل وحدات اجتماعية وفاخرة، لكن هذا الموضوع منفصل عن زيادة المعاشات. تواصل gums القطاعات المعنية متابعة تنفيذ الزيادة لضمان وصولها إلى مستحقيها في موعدها المحدد، amidst التحديات الاقتصادية الراهنة التي تزيد من أهمية这样的 الإجراءات الداعمة للفئات الأكثر احتياجًا





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