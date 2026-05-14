زيادة جديدة في أسعار الإنترنت الأرضي 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

تحديث أسعار خدمات الإنترنت المنزلي داخل السوق المصرية خلال عام 2026، بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضريبة.

أخبار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية.. أعلنت المصرية للاتصالات تطبيق زيادة جديدة على أسعار باقات الإنترنت الأرضي ، وذلك بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضريبة، في خطوة جديدة تستهدف تحديث أسعار خدمات الإنترنت المنزلي داخل السوق المصرية خلال عام 2026.

وتأتي الزيادة الجديدة في إطار التغيرات التي يشهدها قطاع الاتصالات والإنترنت في مصر، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات التقنية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار الباقات المختلفة التي تقدمها شركة WE لمستخدمي الإنترنت الأرضي بمختلف السرعات والسعات. وقد شهدت باقات سرعة 30 ميجابت تحديثًا ملحوظًا في الأسعار، مع الحفاظ على تنوع أحجام التحميل المتاحة أمام المشتركين، وجاءت الأسعار الجديدة على النحو الآتي: 100 جنيهًا، 150 جنيهًا، 200 جنيهًا، 300 جنيهًا، 500 جنيهًا، 700 جنيهًا، 1000 جنيهًا، 1500 جنيهًا.

وشملت الزيادة أيضًا باقات سرعة 70 ميجابت، والتي تعد من أكثر الباقات انتشارًا بين المستخدمين الباحثين عن سرعات أعلى وتجربة استخدام أكثر استقرارًا أثناء مشاهدة الفيديوهات والألعاب الإلكترونية والعمل عن بُعد. وجاءت الأسعار الجديدة لباقات سرعة 70 ميجا كالآتي: 100 جنيهًا، 150 جنيهًا، 200 جنيهًا، 300 جنيهًا، 500 جنيهًا، 700 جنيهًا، 1000 جنيهًا، 1500 جنيهًا.

وقد تؤثر الزيادة الجديدة على شريحة واسعة من مستخدمي الإنترنت المنزلي في مصر، خاصة مع الاعتماد المتزايد على خدمات الإنترنت في الدراسة والعمل والتواصل والترفيه ومتابعة المحتوى الرقمي بصورة يومية. كما يرى متابعون لقطاع الاتصالات أن زيادة أسعار الباقات قد تدفع بعض المستخدمين إلى تغيير أنظمة الاشتراك الخاصة بهم أو الاتجاه إلى سعات أقل لتقليل قيمة الفاتورة الشهرية، في حين قد يواصل آخرون الاعتماد على الباقات الأعلى سعة بسبب طبيعة الاستخدام المكثف داخل المنازل المصرية.

ويشهد سوق الإنترنت الأرضي في مصر خلال الفترة الحالية اهتمامًا كبيرًا من المستخدمين بمتابعة أسعار الباقات الجديدة، خاصة بعد تطبيق الزيادات الرسمية على عدد من خدمات الاتصالات المختلفة، وهو ما جعل البحث عن أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من أكثر الموضوعات تداولًا عبر منصات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة





