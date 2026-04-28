زياد بهاء الدين: الأزمة الاقتصادية في مصر تتطلب حلولاً شاملة والتفرقة بين الأسباب والأعراض

أكد الدكتور زياد بهاء الدين أن الأزمة الاقتصادية في مصر تتطلب التمييز بين أسبابها وأعراضها، مشيرًا إلى أن الغلاء هو أكثر الأعراض تأثيرًا على حياة المواطنين. كما ناقش المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرًا من انخفاض جوي «خماسيني» سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح. بالإضافة إلى ذلك، تناولت وسائل الإعلام تصريحات تامر أمين حول اللاعب محمد صلاح، ونشر مشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

أكد الدكتور زياد بهاء الدين ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، أن الأزمة ال اقتصاد ية في مصر تتطلب التمييز بين أسبابها وأعراضها، مشيرًا إلى أن الغلاء هو أكثر الأعراض تأثيرًا على حياة المواطنين.

خلال تصريحاته في برنامج «المصري أفندي» على قناة «الشمس»، أوضح أن مصر لا تنتج بما يكفي، وأن ما يتم إنتاجه لا يحقق العائد المطلوب، مما يؤدي إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات. وأضاف أن عبء سداد الديون أصبح مرهقًا للبلد، وسيستمر في التأثير على الاقتصاد لفترة طويلة، مشيرًا إلى عدم وجود طفرة في التنمية أو زيادة الإنتاج والاستثمار والتشغيل.

كما لفت إلى وجود مشكلة اجتماعية لا تحظى بالاهتمام الكافي، حيث لا توجه الموارد بشكل كافٍ لدعم الطبقات الوسطى والدنيا، مما يجعلهما غير قادرتين على التعامل مع تقلبات الأسعار. وأوضح أن تجارب الأزمات العالمية، مثل جائحة كورونا والحروب، أثبتت أن الفارق الحقيقي بين الدول يكمن في توفر تغطية صحية وتعليمية للأبناء، مما يضمن حدًا أدنى من الحياة الكريمة للمواطنين.

وشدد على أن نجاح الاقتصاد لا يقاس بمعدلات النمو أو زيادة متوسط دخل الفرد فقط، بل بكيفية توزيع هذا الدخل ومن المستفيد، بالإضافة إلى وجود شبكة حماية اجتماعية تمكن المواطن من تحمل الصدمات. واختتم حديثه مؤكدًا أن الاستقرار النفسي للمواطنين هو المعيار الأهم في قياس نجاح الاقتصاد، وليس فقط في النمو أو زيادة الدخل.

وفي سياق متصل، أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن تحذير من انخفاض جوي «خماسيني» سيشهده البلاد في نهاية الأسبوع المقبل، مما سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للأتربة، مما قد يؤثر على الأنشطة اليومية للمواطنين. كما تناولت وسائل الإعلام تصريحات تامر أمين حول اللاعب محمد صلاح، حيث وصفه بأنه «ربنا كاتب له الدراما في كل مراحل حياته»، مشيرًا إلى أن الإصابة التي تعرض لها أنهت مسيرته مع نادي ليفربول.

بالإضافة إلى ذلك، نشر مشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما أثار نقاشًا حول تأثيره على حقوق العاملين والمتقاعدين





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الاقتصاد المصري زياد بهاء الدين الأزمة الاقتصادية الغلاء التأمينات الاجتماعية

United States Latest News, United States Headlines