زيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بسبب تناول البطاطس المقلية

كشفت دراسة جديدة أجرتها كلية هارفارد للصحة العامة أن تناول البطاطس المقلية يرتبط بزيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، بينما لم يرتبط تناول أنواع أخرى من البطاطس - بما في ذلك البطاطس المخبوزة والمسلوقة والمهروسة - بذلك.

كشفت دراسة جديدة أجرتها كلية هارفارد لل صحة العامة أن تناول البطاطس المقلية يرتبط بزيادة خطر الإصابة بداء ال سكري من النوع الثاني ، بينما لم يرتبط تناول أنواع أخرى من البطاطس - بما في ذلك البطاطس المخبوزة والمسلوقة والمهروسة - بذلك، كما وجدت الدراسة أن استبدال أي نوع من البطاطس بالحبوب الكاملة قد يقلل من خطر الإصابة بداء ال سكري من النوع الثاني .

أشارت الدراسة إلى أن تناول ثلاث حصص أسبوعيًا من البطاطس المقلية يزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 20%، ولم يتبين وجود ارتباط ذي دلالة إحصائية بين البطاطس المخبوزة أو المسلوقة أو المهروسة وخطر الإصابة بهذا الداء، مع ذلك، توصل الباحثون إلى أن تناول الحبوب الكاملة - مثل المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، أو الخبز، أو الفارو - بدلًا من البطاطس المخبوزة أو المسلوقة أو المهروسة، قد يقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 4%





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