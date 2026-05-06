زيارة وفد ملتقى الأزهر الخامس للثقافة إلى المتحف الحربي القومي: جسر للتواصل بين العلم والبطولة

تغطية شاملة لزيارة وفد ملتقى الأزهر الخامس للثقافة إلى المتحف الحربي القومي، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني وتسليط الضوء على ملاحم القوات المسلحة المصرية ودورها في التنمية.

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الهوية الوطنية وتعميق الوعي الثقافي لدى مختلف شرائح المجتمع المصري، قامت القوات المسلحة المصرية بتنظيم زيارة رفيعة المستوى لوفد ملتقى الأزهر الخامس للثقافة إلى مقر المتحف الحربي القومي .

وتأتي هذه المبادرة التي ينفذها الأزهر الشريف كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى إثراء الفكر وتوسيع المدارك الثقافية للمشاركين، من خلال تعريفهم بالبطولات الخالدة التي سطرها رجال القوات المسلحة المصرية عبر العصور المختلفة. إن هذه الزيارة لا تمثل مجرد جولة تعريفية، بل هي جسر للتواصل الفكري بين واحدة من أعرق المؤسسات الدينية والعلمية في العالم، وبين المؤسسة العسكرية التي تعد صمام الأمان للدولة المصرية، مما يساهم في خلق رؤية متكاملة حول تلاحم الشعب وجيشه في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية على حد سواء.

وقد استُهلت فعاليات هذه الزيارة بكلمة ترحيبية ألقاها اللواء أركان حرب هاني مسعد شبانة، رئيس هيئة البحوث العسكرية، حيث أعرب في حديثه عن بالغ ترحيبه بأعضاء وفد الأزهر الشريف. وأكد اللواء شبانة أن القوات المسلحة تولي اهتماماً بالغاً بإطلاع الأجيال الصاعدة على التاريخ العسكري المشرف لمصر، إيماناً منها بأن الوعي بالتاريخ هو الركيزة الأساسية لبناء المستقبل.

كما شدد على أن هذه الزيارات تهدف إلى تعميق أواصر التعاون والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة، بما يضمن توحيد الرؤى الوطنية في مواجهة التحديات الفكرية التي تستهدف تزييف الوعي. وقد أشار في كلمته إلى أن المتحف الحربي القومي يضم كنوزاً توثق ملاحم التضحية والفداء، مما يجعل منه مدرسة وطنية لتعلم قيم الولاء والانتماء والعمل من أجل رفعة الوطن.

ومن أبرز محطات الزيارة، تنظيم معرض فني متميز عكس تلاحم الفن مع القيمة الوطنية، حيث ضم المعرض مجموعة من اللوحات الزيتية والأعمال التشكيلية والماكيتات والصور الفوتوغرافية التي أبدعها فنانون من مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال. وقد نجحت هذه الأعمال الفنية في تجسيد أروع بطولات الجيش المصري على مر العصور، محولةً المعارك التاريخية إلى لوحات بصرية تنبض بالحياة وتؤكد على صمود الدولة المصرية.

ولم يقتصر المعرض على الجانب القتالي فحسب، بل سلط الضوء بشكل مكثف على الدور الحيوي الذي تلعبه القوات المسلحة في دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة في كافة المجالات، سواء في البنية التحتية أو المشاريع القومية الكبرى، وذلك تحت إشراف دقيق من إدارة المتاحف العسكرية التي وفرت كل السبل لإنجاح هذه الفعالية الوطنية المتميزة التي ربطت بين الإبداع الفني والواجب الوطني. وعقب ذلك، انطلقت جولة تفقدية شاملة داخل أروقة المتحف الحربي القومي، حيث اطلع أعضاء الوفد على المقتنيات التاريخية النادرة والأسلحة التي استخدمت في مختلف الحروب والمعارك التي خاضتها مصر للدفاع عن أرضها وعرضها.

وقد ساهمت هذه الجولة في زيادة مستوى المعرفة لدى وفد الأزهر الشريف حول الحضارة المصرية العريقة وقدرتها على الصمود والابتكار في أحلك الظروف. وقد أبدى المشاركون إعجابهم الشديد بدقة التنظيم وبالقيمة التاريخية للمقتنيات، مؤكدين أن هذه التجربة أضافت لهم بعداً جديداً في فهم العلاقة بين العلم والإيمان والقوة العسكرية في حماية المقدسات والوطن. وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد عن امتنانه العميق للقوات المسلحة على هذه اللفتة الكريمة التي أتاحت لهم فرصة استثنائية لمعاينة المعالم التاريخية العريقة عن قرب.

وفي سياق متصل بالتحركات الوطنية الشاملة للدولة، شهدت الساحة الحكومية تصريحات هامة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أشار إلى أن معدلات النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام المالي الحالي قد تجاوزت التقديرات الأولية، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي رغم التحديات العالمية. كما تطرق رئيس الوزراء إلى ملفات اجتماعية شائكة، مؤكداً أن انتقاد مشروعات قوانين الأسرة هو أمر طبيعي في إطار الديمقراطية والمشاركة المجتمعية، مشدداً على أن الحكومة منفتحة على كافة التعديلات التي تضمن مصلحة الأسرة والمجتمع.

وفي خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجاً، كشف مدبولي عن دراسة بدء تطبيق نظام الدعم النقدي ابتداءً من العام المالي المقبل، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة وكفاءة. وتأتي هذه التحركات الاقتصادية والاجتماعية بالتوازي مع الجهود التوعوية التي تقودها المؤسسات الوطنية، لتشكل في مجموعها استراتيجية متكاملة لبناء الجمهورية الجديدة التي تجمع بين القوة العسكرية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والوعي الثقافي





