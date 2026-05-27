زيادة الحموضة في أيام العيد الأضحى.. أسبابها وطرق الوقاية

مع حلول عيد الأضحى، يعاني الكثير من الأشخاص من زيادة الحموضة وحرقة المعدة بسبب العادات الغذائية الخاطئة خلال أيام العيد، كالإفراط في تناول اللحوم والدهون والأكل بسرعة. يشرح الخبراء الأسباب الرئيسية ويقدمون نصائح عملية للوقاية من هذه المشكلة الشائعة.

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يلاحظ الكثير من الأشخاص زيادة في الشعور ب الحموضة و حرقة المعدة ، خاصة بعد تناول وجبات العيد التقليدية الدسمة ك الفتة و الرقاق و اللحوم .

تكمن المشكلة في طبيعة هذه الأطعمة وكيفية تناولها وكمياتها، مما يتسبب في إزعاج مستمر كل عام. الدكتور صعب إبراهيم، استشاري الجهاز الهضمي، يؤكد أن الحموضة ليست مرضا مرتبطا بالعيد نفسه، بل هي نتيجة مباشرة لعادات غذائية خاطئة تزداد شيوعا خلال هذه الفترة. من أبرز هذه العادات الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والسمن البلدي والأطعمة المقلية، وهي أشياء تحتاج إلى وقت أطول للهضم، مما يرفع إفراز أحماض المعدة ويسبب الشعور بالحرقان.

الفتة المصرية، على سبيل المثال، تحتوي على خبز محمص وأرز وسمن وشوربة دسمة، وهي مكونات ثقيلة قد تؤدي إلى ارتجاع الحمض إلى المريء، خاصة إذا تم تناولها بكميات كبيرة أو بسرعة. في أجواء العيد، يميل البعض إلى الأكل بسرعة دون مضغ جيد بسبب الانشغال أو الجوع الشديد، مما يسبب ابتلاع هواء زائد وضغطا على المعدة وسوء هضم، ويزيد من فرص الحموضة والانتفاخ.

عادة شرب المشروبات الغازية بعد الوجبات الثقيلة منتشرة بكثرة، لكنها قد تؤدي إلى زيادة الانتفاخ ودفع الحمض إلى المريء وتفاقم الحموضة. كما أن الخلود إلى النوم أو الاستلقاء بعد الأكل مباشرة يعتبر من الأسباب الشائعة للحموضة، لأنه يسهل ارتجاع أحماض المعدة إلى أعلى الجهاز الهضمي. تناول القهوة والشاي بعد الوجبات مباشرة قد يزيد تهيج المعدة لدى بعض الأشخاص، خاصة مع وجود طعام دهني أو حار.

قلة الحركة في أيام العيد، والخمول بعد تناول الطعام، يؤديان إلى بطء الهضم، وبالتالي زيادة الشعور بالامتلاء والحموضة. هناك فئات تكون أكثر حساسية للحموضة، مثل مرضى القولون العصبي ومرضى الارتجاع المريئي وكبار السن وأصحاب الوزن الزائد. ينصح الأطباء بخطوات بسيطة لتجنب الحموضة: تناول كميات صغيرة من الطعام، مضغ الطعام جيدا، تجنب النوم بعد الأكل مباشرة، المشي الخفيف بعد الوجبة، تقليل الدهون والسمن، وشرب المياه باعتدال.

هناك مشروبات طبيعية قد تساعد على تهدئة المعدة مثل النعناع واليانسون والزنجبيل والماء الدافئ تتوفر في كل بيت





