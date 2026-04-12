زيادات مرتقبة في أجور العاملين بالدولة.. وتفاصيل حول موقف ترامب من إيران ووظائف بوزارة الأوقاف

أعلنت الحكومة عن زيادات مرتقبة في أجور العاملين بالدولة، مع تفاصيل حول نسب الزيادة وتوقيت تطبيقها. كما تناول الخبر تصريحات حول موقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من إيران وإمكانية استخدام الأسلحة النووية، بالإضافة إلى إعلان وزارة الأوقاف عن توفر وظائف شاغرة.

أعلن مصدر مسؤول عن قرب إقرار زيادات في أجور العاملين بالدولة، وذلك ضمن إطار إعداد الموازنة العامة الجديدة التي سيتم تطبيقها ابتداءً من بداية العام المالي المقبل في شهر يوليو. وأوضح المصدر أن هذه الزيادات ستشمل العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة تقارب 12%، بينما ستحصل الفئة غير الخاضعة على زيادة تقدر بحوالي 15%. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة للتخفيف من وطأة الأعباء المعيشية التي يواجهها المواطنون، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة.

كما أكد المصدر على أن هذه الزيادات تقتصر في الوقت الحالي على القطاع الحكومي، على أن يتم في وقت لاحق دراسة إمكانية تطبيق زيادات مماثلة في القطاع الخاص، وذلك من خلال المجلس الأعلى للأجور الذي سيقوم بدراسة الأمر وفق آليات التفاوض المتبعة والظروف الاقتصادية السائدة.\في سياق متصل، تطرق المصدر إلى مسألة تأثير هذه الزيادات على الأسعار ومعدلات التضخم. وأشار إلى أن موجة الغلاء التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية كانت نتيجة عوامل خارجية، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا. وأوضح أن الهدف من هذه الزيادات الجديدة هو المساهمة في تعويض المواطنين جزئيًا عن الخسائر التي تكبدوها بسبب تلك الارتفاعات، وليس بهدف التسبب في موجة تضخمية جديدة تضر بالاقتصاد والمواطنين على حد سواء. وشدد المصدر على أن الحكومة تدرك جيدًا أن القدرة الشرائية للمواطنين لا تزال تواجه ضغوطًا كبيرة، وأن هذه الزيادات تمثل مجرد دعم محدود يساعد على التكيف مع الظروف الاقتصادية الراهنة والتخفيف من حدة المعاناة. كما أكد على أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسعار وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين.\من جهة أخرى، وفي سياق منفصل، صرح رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بتصريحات هامة حول إمكانية استخدام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للأسلحة النووية في حال نشوب صراع مع إيران. وأوضح رئيس الجهاز الأسبق أن ترامب يميل إلى إيقاف أي حرب مع إيران فورًا، وذلك نظرًا للحسابات السياسية المتعلقة بالانتخابات الأمريكية النصفية القادمة، والتي يسعى فيها إلى كسب أصوات الناخبين. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الأوقاف عن توفر 1000 وظيفة شاغرة في وظيفة عامل مسجد، وذلك في إطار خططها المستمرة لتوفير الكوادر اللازمة لخدمة بيوت الله. وتهدف هذه الخطوة إلى سد النقص في العمالة المؤهلة وتقديم أفضل الخدمات للمصلين. هذا وتشمل هذه الوظائف العديد من المهام المتعلقة بالنظافة والصيانة والترتيب في المساجد، وذلك لضمان بيئة آمنة ونظيفة ومناسبة لأداء الشعائر الدينية. ويمكن للمهتمين بالتقديم على هذه الوظائف الاطلاع على التفاصيل والشروط من خلال الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

زيادات الأجور القطاع الحكومي الموازنة العامة القطاع الخاص إيران ترامب وزارة الأوقاف وظائف

United States Latest News, United States Headlines