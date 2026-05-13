زيارة دبلوماسية رفيعة المستوى إلى أسيوط لاستكشاف الكنوز الأثرية وتعزيز الشراكات التنموية مع كندا ومنظمة إنقاذ الطفل

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وإبراز الوجه الحضاري لصعيد مصر، نظم محافظ أسيوط جولة سياحية موسعة للسفير الكندي ووفد منظمة إنقاذ الطفل شملت أهم المعالم الدينية والتاريخية بالمحافظة.

في إطار استراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات والاهتمامات العالمية نحو محافظات الصعيد، شهدت محافظة أسيوط حدثاً دبلوماسياً وتنموياً بارزاً، حيث قام اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتنظيم جولة سياحية وثقافية شاملة للسيد أولريك شانون، السفير الكندي لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من منظمة إنقاذ الطفل العالمية برئاسة ماتيو كابروتي، المدير القطري للمنظمة.

تأتي هذه الزيارة في توقيت حيوي يعكس الرغبة المشتركة في توطيد العلاقات الثنائية واستكشاف الفرص الواعدة التي تزخر بها المحافظة، ليس فقط على الصعيد السياحي، بل وأيضاً على الصعيد التنموي والاجتماعي، مما يسهم في خلق رؤية متكاملة حول إمكانات أسيوط كمركز إشعاع حضاري في قلب صعيد مصر. وقد رافق الوفد خلال هذه الجولة نخبة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، يتقدمهم الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتورة فاطمة عايد مدير إدارة تنسيق التعاون الدولي، والأستاذ أحمد أبو علي مدير إدارة السياحة، لضمان تقديم شرح وافٍ وتفصيلي عن كل معلم من المعالم التي تمت زيارتها.

بدأت فعاليات هذه الجولة من ديوان عام المحافظة، حيث استقبل المحافظ الوفد بترحيب حار، ثم انطلقت الرحلة في جولة سير على الأقدام عبر شارع الكورنيش الذي يعد الشريان النابض للمدينة، مما أتاح للسفير الكندي والوفد المرافق له الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة لنهر النيل الخالد، والتعرف عن قرب على الحياة اليومية لسكان المدينة. وقد توقف الوفد عند قصر ألكسان باشا، الذي يعد تحفة معمارية فريدة تطل على النيل، حيث استعرض المسؤولون القيمة التاريخية لهذا القصر الذي يجسد الطراز المعماري المميز الذي ساد في أوائل القرن العشرين، والذي يمزج بين الفخامة الأوروبية واللمسات المحلية، مما يعكس التنوع الثقافي الذي شهدته المدينة في تلك الحقبة.

ولم تقتصر الجولة على الجانب الجمالي، بل امتدت لتشمل زيارة معهد فؤاد الأول الديني، وهو صرح إسلامي عريق يتميز بطرازه الأندلسي الفريد، والذي يقف شاهداً على العناية التي أولتها الدولة المصرية للعلوم الدينية والثقافة الإسلامية، حيث أبدى الوفد إعجابهم الشديد بدقة النقوش المعمارية والتصميم الهندسي الذي يجمع بين الأصالة والجمال. وفيما يتعلق بالجانب الروحي والديني، فقد شملت الجولة زيارة دير السيدة العذراء بجبل درنكة، وهو أحد أهم وأقدس المواقع في مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

وقد اطلع السفير الكندي ووفد منظمة إنقاذ الطفل على القيمة الدينية والتاريخية الكبيرة لهذا الدير، الذي يعد مزاراً عالمياً يقصده الزوار من مختلف أنحاء الأرض بحثاً عن السكينة والروحانية. وأوضح اللواء محمد علوان أن هذا الموقع يمثل رمزاً للتسامح والتعايش الديني الذي تميزت به مصر عبر العصور، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على تطوير المنطقة المحيطة بالدير لزيادة طاقتها الاستيعابية للسياح وتحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يضمن تجربة سياحية متكاملة تعكس كرم الضيافة المصرية.

وقد أشار المحافظ إلى أن هذه الجولة تهدف إلى إبراز التنوع الثقافي والديني الذي تتمتع به أسيوط، حيث تجتمع الآثار الإسلامية والمسيحية في تناغم تام يعكس الهوية المصرية الأصيلة. وعلى صعيد آخر، أكد اللواء محمد علوان أن هذه الزيارة لم تكن مجرد جولة سياحية، بل هي تمهيد استراتيجي لإطلاق مشروع مسارات، وهو مشروع يهدف إلى خلق مسارات تنموية وسياحية تربط بين مختلف معالم المحافظة وتعزز من فرص العمل للشباب المحلي.

كما ربط المحافظ بين هذه الجهود التنموية وبين دور أندية الوقاية من الإدمان بمراكز الشباب، واصفاً إياها بأنها خط الدفاع الأول لحماية النشء والشباب من المخاطر الاجتماعية، مؤكداً أن التنمية السياحية يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع التنمية البشرية والاجتماعية. وأضاف أن المحافظة تسعى لتقديم صورة متكاملة عن إمكاناتها، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات التنموية مثل منظمة إنقاذ الطفل، لدعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وفي ختام الجولة، أعرب السفير الكندي عن تقديره العميق لحسن الاستقبال وللمستوى الرفيع من التنظيم، مؤكداً أن ما شاهده في أسيوط من تراث غني وإمكانيات بشرية ومادية يبشر بمستقبل واعد من التعاون المشترك الذي يصب في مصلحة الشعبين المصري والكندي، ويسهم في تعزيز مكانة أسيوط كواحدة من أهم الوجهات الواعدة في صعيد مصر





