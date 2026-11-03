زيارة الوفد الروسي لمؤسسة ياسمين السمرة لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

وفد روسي متخصص يزور مؤسسة ياسمين السمرة في القاهرة لبحث سبل التعاون في علاج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتبادل الخبرات المهنية.

انطلقت زيارات قافلة الخير الروسية رسميًا في القاهرة، حيث قام وفد متخصص بزيارة مؤسسة ياسمين السمرة الخيرية، في إطار البرنامج التطوعي الدولي الذي ينفذ بالتعاون مع الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الإنساني الدولي ومنصة الخير في روسيا الاتحادية، بهدف تعزيز التعاون الإنساني الدولي وتقديم الخبرات المهنية المتخصصة ودعم تبادل المعرفة بين الكوادر العلمية والفنية من مختلف الدول.

تفاصيل الوفد الروسي وخبراته المتخصصة

ضم الوفد الروسي المشارك في هذه المبادرة الأربعة متخصصات اللواتي يمتلكن خبرات مهنية واسعة، وهن ألكساندرا فروزانوفا، ويوليا شميدت، وألكسندرا بونوماريوفا، وأولجا زاباتورينا، وقد تأهلن للقيام بمهامهن بفضل كفاءتهن العالية في مجالات التربية التقويمية وعلم النفس وعلاج اضطرابات التخاطب، إلى جانب خبرتهن العميقة في التعامل مع الأطفال والبالغين من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يجعلهن مؤهلات بالكامل لدعم أهداف المؤسسة المصرية.

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أهداف مؤسسة ياسمين السمرة وخدماتها

تتميز مؤسسة ياسمين السمرة الخيرية بالقاهرة بكونها معنية بتقديم الدعم والرعاية الشاملة للأشخاص المصابين بمرض انحلال الجلد الفقاعي، وهو أحد الأمراض الوراثية النادرة التي تتسبب في هشاشة شديدة بالجلد، كما تعمل المؤسسة على مساندة أسر المصابين وتقديم الدعم اللازم لهم، مع التركيز على نشر الوعي ودمج أطفال انحلال البشرة المعروفة باسم (EB) في المجتمع، ويطلق عليهم أطفال الفراشة، حيث تدعم عائلاتهم بالمستلزمات الطبية الضرورية.

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لقاءات تبادلية مع إدارة الجمعية المصرية

رافق الوفد الروسي خلال الزيارة أرسيني ماتيوشينكو، نائب مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، حيث تعرف المتخصصون الروس على أنشطة المؤسسة وبرامجها المختلفة، وعقدوا لقاءً مهمًا مع د. هناء السادات، مؤسسة ورئيسة الجمعية، تناول سبل تبادل الخبرات والاستفادة من الأساليب الحديثة في مجالات الدعم النفسي والتربية التقويمية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك.

أنشطة تفاعلية لتنمية مهارات الأطفال

نظم الخبراء الروس مجموعة من الأنشطة التنموية والتفاعلية لمنتسبي المؤسسة، اعتمدت على أسلوب التعلم من خلال اللعب، بهدف تنمية المهارات وتعزيز القدرات لدى الأطفال في أجواء ترفيهية وتفاعلية، كما من المقرر أن يواصل الوفد الروسي خلال الأيام المقبلة تنفيذ برنامجه التطوعي من خلال عدد من الأنشطة والتطبيقات العملية، بما يسهم في تعزيز التعاون المهني بين الخبراء الروس ونظرائهم المصريين ويدعم جهود تبادل الخبرات في المجالات الإنسانية والاجتماعية.