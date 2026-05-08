زيارة السيسي للإمارات تعزز العلاقات الاستراتيجية.. وغارات إسرائيلية على لبنان رغم التهدئة

أكد حزب مصر القومي أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات تعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بينما استأنفت إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً. كما شهد المشهد الرياضي في مصر تطورات مع عودة نجم الدوري المصري، عفو حسام حسن، إلى أمجاد منتخب مصر في كأس العالم. وفي سياق آخر، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس متغيرة اليوم.

أكد حزب مصر القومي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات، تمثل رسالة سياسية بالغة الدلالة على متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وعمق الروابط التي تجمع بين القيادة السياسية في القاهرة وأبوظبي على مختلف المستويات.

ليست علاقات ظرفية أو شكلية، بل شراكة ممتدة تقوم على أسس راسخة من الثقة المتبادلة والتنسيق المستمر في الملفات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات معقدة تتطلب قدراً عالياً من التفاهم والتكامل العربي. ووجه الحزب تحذيراً لبعض الأطراف التي تتبنى خطاباً تحريضياً، تستهدف الوقيعة بين الدول العربية، وبث الشكوك حول العلاقات المصرية الإماراتية، إلا أن هذه المحاولات تفشل بشكل مستمر أمام قوة الواقع وصلابة المواقف الرسمية بين البلدين.

وأضاف أن وعي الشعوب العربية أصبح أكثر إدراكاً لحقيقة هذه الحملات التي تعتمد على التضليل وإعادة إنتاج الأكاذيب، في محاولة للتأثير على الرأي العام، إلا أن التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين مصر والإمارات يظل أكبر رد عملي على هذه الادعاءات. وأشار الحزب إلى أن ما تبذله الدولة المصرية من جهود في دعم استقرار المنطقة يعكس رؤية استراتيجية ثابتة، تقوم على حماية الأمن القومي العربي وتعزيز مسارات التعاون المشترك.

وأكد أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، ماضية في تعزيز دورها الإقليمي، وأن العلاقات مع دولة الإمارات ستظل نموذجاً يحتذى به في الاستقرار والتكامل العربي. من جانب آخر، شهدت المنطقة تطورات أخرى، حيث استأنفت إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً، رغم استمرار المحادثات التهدئة بين الأطراف المعنية. كما شهد المشهد الرياضي في مصر تطورات مهمة، حيث أعاد نجم الدوري المصري، عفو حسام حسن، أمجاد منتخب مصر في كأس العالم، حيث ستحسم 180 دقيقة مصيره في البطولة.

وفي سياق آخر، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس متغيرة اليوم، مع احتمالية سقوط أمطار في بعض المناطق، وسط تباين في درجات الحرارة بين المناطق المختلفة





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

العلاقات المصرية الإماراتية زيارة السيسي غارات إسرائيلية جنوب لبنان عفو حسام حسن

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

توقعات الأبراج وحظك اليوم 12-12: تجنب الكذب.. وموقف محرج لهذا البرجتوقعات الأبراج وحظك اليوم 12 12 تجنب الكذب وموقف محرج لهذا البرج | مصراوى

Read more »

مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 - 12 - 2021 والقنوات الناقلة - اليوم السابعتقام اليوم الأحد 12 - 12 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم

Read more »

قطع مياه الشرب عن 12 منطقة في القاهرة 12 ساعة الاثنين المقبلقطع مياه الشرب عن 12 منطقة في القاهرة 12 ساعة الاثنين المقبل | مصراوى

Read more »

الأهلي يتعادل أمام الزمالك 12/12 في ختام دوري المحترفين لليد | قناة صدى البلدالأهلي يتعادل أمام الزمالك 12/12 في ختام دوري المحترفين لليد

Read more »

دعاء اليوم 12 من رمضان 2024 ردد ادعية 12 رمضان 1445 قوية – اللهمّ اختم بالسّعادة آجالنادعاء اليوم 12 من رمضان 2024 - ردد ادعية 12 رمضان 1445 قوية – اللهمّ اختم بالسّعادة آجالنا..

Read more »

قائد عسكري إيراني: نحن أقوى هجوميًا الآن 12 مرة مُقارنة بحرب الـ 12 يوما مع إسرائيلقائد عسكري إيراني: نحن أقوى هجوميًا الآن 12 مرة مُقارنة بحرب الـ 12 يوما مع إسرائيل

Read more »