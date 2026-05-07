زيارة تاريخية للرئيس السيسي إلى الإمارات تعزيزاً للروابط الأخوية والتنسيق الاستراتيجي المشترك

الرئيس عبد الفتاح السيسي يزور دولة الإمارات العربية المتحدة ويلتقي بالشيخ محمد بن زايد لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتأكيد على تضامن مصر الكامل مع أمن واستقرار الإمارات في مواجهة التحديات الإقليمية.

شهدت العاصمة الإمارات ية أبو ظبي زيارة أخوية رفيعة المستوى قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس ال مصر ي بحفاوة بالغة عند وصوله إلى مطار أبو ظبي الدولي.

كانت هذه الزيارة تعبيراً صادقاً عن عمق الروابط التاريخية والمتجذرة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حضر مراسم الاستقبال السفير عصام عاشور، سفير مصر لدى الإمارات، إلى جانب عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية. تعكس هذه الزيارة قصيرة المدى من حيث الزمن، ولكنها عميقة من حيث الدلالات السياسية، مدى التناغم والانسجام في الرؤى بين القيادتين في مواجهة التحديات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مما يؤكد أن العلاقة بين القاهرة وأبو ظبي تتجاوز مجرد التعاون الدبلوماسي التقليدي لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة التي تخدم الشعبين الشقيقين.

وخلال لقاء ثنائي رفيع المستوى جرى على مائدة غداء عمل أقيمت على شرف الرئيس السيسي، رحب سمو الشيخ محمد بن زايد بزيارة الرئيس إلى بلده الثاني، مشيداً بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في المنطقة ومثمناً العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين. من جانبه، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تقديره لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي لاقت بها زيارته، مؤكداً أن الروابط التي تجمع مصر والإمارات هي روابط دم ومصير مشترك، تتجسد في الدعم المتبادل في مختلف الظروف.

وقد تطرق الزعيمان خلال المباحثات إلى آفاق تطوير التعاون الاقتصادي، حيث تم بحث سبل دفع العلاقات التجارية وزيادة التدفقات الاستثمارية الإماراتية في مصر، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، مما يعزز من قوة الاقتصادين الوطنيين في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الطاقة، البنية التحتية، والتكنولوجيا المتقدمة. وفيما يتعلق بالشأن الإقليمي، أكد الرئيس السيسي تضامن جمهورية مصر العربية الكامل وغير المشروط مع دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل الظروف الراهنة والمضطربة التي تمر بها المنطقة.

وقد شدد الرئيس المصري على أن أمن واستقرار الإمارات هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، مؤكداً بعبارات حاسمة أن ما يمس الإمارات يمس مصر. وفي هذا السياق، أعرب الرئيس عن الرفض القاطع وال تام لكافة أشكال الاعتداءات التي استهدفت السيادة الإماراتية، معتبراً أن هذه التصرفات تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي ينظم العلاقات بين الدول ويمنع التدخل في الشؤون الداخلية أو الاعتداء على السيادة الوطنية.

ووصف الرئيس السيسي هذه الاعتداءات بأنها تصعيد خطير قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة والعالم بأسره، داعياً إلى ضرورة تكثيف كافة الجهود الدبلوماسية الدولية وتفعيل مسارات الحوار لتسوية الأزمات القائمة بطرق سلمية تضمن حقوق الدول وتحافظ على السلم والأمن الدوليين. من جانبه، عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن تقديره العميق لموقف مصر المساند والداعم، مؤكداً حرص دولة الإمارات على مواصلة التنسيق الوثيق مع القيادة المصرية في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار سموه إلى أن التنسيق المصري الإماراتي يمثل صمام أمان للاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة التي تهدد وحدة وسلامة بعض الدول العربية. وقد اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التشاور المكثف لضمان حماية مقدرات الشعوب العربية والحفاظ على كيانات الدول من التفكك والانهيار.

وفي ختام هذه الزيارة التي حملت رسائل قوية في التضامن والتعاون، رافق رئيس دولة الإمارات السيد الرئيس السيسي إلى المطار لتوديعه، في مشهد يجسد أسمى معاني الأخوة والتقدير المتبادل بين الزعيمين، مما يمهد الطريق لمزيد من النجاحات المشتركة في المستقبل القريب لخدمة تطلعات الشعبين الشقيقين





