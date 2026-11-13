زيدان يتلقى أولى هزائمه مع المنتخب الفرنسي بخسارة 1-3 أمام إيطاليا

خسر المنتخب الفرنسي أمام إيطاليا 1-3 في دوري الأمم الأوروبية، بينما تتفاقم غيابات زين الدين زيدان قبل مواجهة تركيا يوم الأحد المقبل.

تلقى المنتخب الفرنسي لكرة القدم خسارة ثقيلة بنتيجة 1 / 3 أمام منتخب إيطاليا ، وذلك يوم الخميس على ملعب سان سيرو ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. وجاءت هذه النتيجة لتزيد من تعقيد وضع المدرب زين الدين زيدان مع الفريق، في وقت يعاني فيه المنتخب الفرنسي من غياب عدد كبير من لاعبيه خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وأعلن المنتخب الفرنسي يوم الجمعة أن مدافع بايرن ميونخ الألماني دايو أوباميكانو حصل على إذن من زين الدين زيدان للعودة إلى ميونخ لأسباب شخصية، ليفقد الفريق لاعبا مهما آخر بعد الخسارة أمام إيطاليا.

Also read طريق الأهلى.. بوتافوجو البرازيلي يطيح ببطل أورجواى فى كأس ليبرتادوريس

هزيمة زيدان الأولى مع منتخب فرنسا

شكلت خسارة يوم الخميس الهزيمة الأولى لزين الدين زيدان منذ توليه قيادة المنتخب الفرنسي خلفا لديدييه ديشان، عقب نهائيات كأس العالم الأخيرة في صيف العام الحالي.

وقاد بيو إسبوزيتو منتخب إيطاليا بتسجيله هدفين في المباراة، ليحقق الأزوري انتصارا ثمينا على فرنسا، وهو أول فوز للمنتخب الإيطالي على الديوك على ملعبه منذ 64 عاما.

Advertisement

وبهذه النتيجة تصدر منتخب إيطاليا ترتيب المجموعة الأولى بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، متفوقا على المنتخب الفرنسي الذي يحتل المركز الثاني، رغم تساويهما في الرصيد النقطي ذاته.

وكان الفارق بين المنتخبين في الترتيب محسوما بفارق الأهداف، وهو ما يجعل كل نقطة وكل هدف مهما في سباق التأهل داخل المجموعة خلال الجولات المقبلة.

غيابات متتالية تضرب صفوف منتخب فرنسا

يواجه زين الدين زيدان سلسلة متتالية من الإصابات، إذ غاب خلال هذا الأسبوع كل من مهاجم إنتر ميلان الإيطالي ماركوس تورام ومدافع يوفنتوس الإيطالي بيير كالولو.

وينضم الغيابان الأخيران إلى قائمة طويلة من اللاعبين الذين غابوا سابقا عن المنتخب الفرنسي، وهم ويليام ساليبا وجول كوندي وماكسينس لاكروا ومانو كونيه وعثمان ديمبيلي وإستيبان لوبول.

Advertisement

ويعكس هذا الكم من الغيابات حجم الضغط الذي يعيشه الجهاز الفني، إذ يضطر زيدان إلى إعادة ترتيب خطوط الفريق في كل معسكر مع اختلاف الأسماء المتاحة.

مباراة تركيا الأحد واحتمالات عودة مبابي

من المقرر أن يستضيف المنتخب الفرنسي نظيره التركي يوم الأحد، أي بعد يومين من مباراة إيطاليا، في محطة مهمة لتعويض الخسارة الأخيرة وتحسين موقع الفريق في المجموعة.

أما النجم كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، فقد تقرر إراحته في مواجهة إيطاليا، لكنه ربما يعود للمشاركة أمام تركيا، وهو ما سيحدد جزءا كبيرا من ملامح الفريق الهجومي في المباراة المقبلة.