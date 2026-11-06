زيدان يعلن قائمة فرنسا لمونديال 2026 بعودة مبابي وتشواميني

زين الدين زيدان يعلن قائمة فرنسا النهائية لمواجهتي تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية، مع عودة كيليان مبابي وأوريلين تشواميني بعد غياب سابق.

أعلن المدير الفني ل منتخب فرنسا ، زين الدين زيدان ، عن القائمة الرسمية للاعبين المستدعين للمشاركة في المعسكر التدريبي المخصص لفترتي التوقف الدولي في نوفمبر الجاري. يأتي هذا الإعلان استعدادًا لخوض مباراتين حاسمتين ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية ، حيث سيواجه الفريق الوطني الفريقان التركي والإيطالي.

عودة مبابي وتشواميني للقائمة الوطنية

تشهد القائمة الرسمية عودة المهاجم النجم كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، إلى صفوف المنتخب الفرنسي بعد غياب سابق، حيث كان قد غادر المعسكر في فترة التوقف الدولي السابقة لأسباب صحية وإصابة. كما تضمنت القائمة استدعاء مدافع ريال مدريد، أوريلين تشواميني، للانضمام مرة أخرى إلى تشكيلة المنتخب الوطني. استدعاءات جديدة وغيابات مؤلمة Also read حجز شقق بيتك في مصر 2026.. الرابط والخطوات والمدن المتاحة

يُعتبر المهاجم بابلو باجيس، لاعب نادي باريس، هو اللاعب الجديد الذي يحظى باحترام الاستدعاء الأول رسميًا إلى القائمة الوطنية لهذا المعسكر. في المقابل، تألقت القائمة بغياب عدد من اللاعبين البارزين، بينهم ويليام ساليبا من أرسنال، وجول كوندي من برشلونة، وماكسنس لاكروا من تشيلسي، ومانو كونيه من روما، وعثمان ديمبيلي من باريس سان جيرمان، وإستيبان لوبال من رين، جميعهم بسبب إصابات. التفاصيل الدفاعية والوسطي

يضم تشكيلة الخط الدفاعي كلا من أندي ديوف، ومالو جوستو، وجيري جاكيه، وبيير كالولو، وإبراهيم كوناتي، وأدريان تروفير، بالإضافة إلى دايوت أوباميكانو الذي يحضر المواجهة الثانية فقط أمام تركيا بعد إيقافه في المباراة الأولى. كما تضم قائمة الوسط كلًا من إدواردو كامافينجا، وريان شرقي، ولوكاس داكونيا، وأدريان رابيو، وأوريلين تشواميني، وارن زائير إيمري.

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صدارة فرنسا ومراحل البطولة القادمة

يخوض منتخب فرنسا هذه المباريات وهو متصدر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، حيث جمع هذه النقاط من خلال ثلاثة انتصارات وتعادل واحد في المباريات السابقة. ويهدف الفريق إلى الحفاظ على هذه الصدارة وتحقيق نتائج إيجابية تضمن استمراره في المنافسة القوية داخل المجموعة.

آفاق المواجهة والترتيبات القادمة

تستمر استعدادات الفريق تحت إشراف زين الدين زيدان في معسكر مخصص، حيث سيتم التركيز على تمارين تكتيكية لفهم كيفية التعامل مع أنماط اللعب التركية والإيطالية. ومن المتوقع أن تشهد المباريات القادمة تحديات كبيرة تبرز قوة الفريق الوطني ومدى تكامل العناصر معًا لتحقيق الأهداف المرجوة.