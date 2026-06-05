زيلينسكي يوجه دعوة مباشرة إلى بوتين لعقد لقاء ثنائي

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوة مباشرة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين لعقد لقاء ثنائي، في محاولة جديدة لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ فبراير 2022، مؤكدًا أن تحقيق السلام يتطلب حوارًا مباشرًا بين موسكو وكييف.

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوة مباشرة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين لعقد لقاء ثنائي ، في محاولة جديدة لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ فبراير 2022، مؤكدًا أن تحقيق السلام يتطلب حوارًا مباشرًا بين موسكو وكييف.

تعليق حاسم من ترامب بشأن مقترح زيلينسكي للقاء بوتين زيلينسكي في موسكو .. تحول مفاجئ من روسيا بشأن الرئيس الأوكراني زيلينسكي يتحدى بوتين: أوقف الحرب الآن أو قاتل من أجل بقائك الشخصي بوتين يهاجم كييف: لماذا اختفى الحديث عن الانتخابات الأوكرانية وشرعية زيلينسكي؟ في رسالة مفتوحة نشرها مساء الخميس، دعا زيلينسكي إلى وقف شامل لإطلاق النار طوال فترة المفاوضات، مقترحًا عقدها في دولة محايدة مثل سويسرا أو تركيا، مشددًا على أن انتظار عودة الحرب الأوكرانية إلى صدارة الاهتمام الأمريك





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زيلينسكي بوتين لقاء ثنائي حرب أوكرانية تفاوضات سويسرا تركيا

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