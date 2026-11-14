زيلينسكي يكشف عرض أمريكية: الانسحاب من دونباس مقابل الانضمام للناتو

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يكشف لأول مرة عن عرض أمريكي بتغيير حدود دونباس مقابل عضوية الناتو، في ظل مبادرات ترامب لوقف الحرب.

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تفاصيل مساعي أمريكية حديثة تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب المستمرة بين أوكرانيا وروسيا، حيث أشار إلى أن المفاوضين الأمريكيين اقترحوا سيناريو جريئاً يستدعي انسحاب القوات الأوكرانية من المناطق المتبقية في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، وذلك كشرط أو مقابلات لانضمام البلاد إلى عضوية حلف الناتو العسكري.

تفاصيل العرض الأمريكي ورحلة المبعوثين

جاءت تصريحات زيلينسكي الرادعة بعد سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية المكثفة التي قادها مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهما جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، والتي شملت جولات متتالية مع الزعماء الروس والأوكرانيين، حيث التقى المبعوثان أولاً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو، قبل أن يتوجها في اليوم التالي، يوم الخميس، إلى العاصمة الأيرلندية دبلن للاجتماع مباشرة مع زيلينسكي لمناقشة آليات إنهاء الصراع.

Also read الدنمارك يهزم البرتغال 4-1 في دوري الأمم ويحتفظ البرتغاليون بصدارة المجموعة

موقف كييف من التنازل عن السيادة الإقليمية

أصر فولوديمير زيلينسكي خلال حديثه في تصريحات نُشرت يوم السبت على رفض هذا المقترح بشكل قاطع، مؤكداً أن روسيا تسيطر بالفعل على معظم منطقة دونباس الصناعية منذ بدء الاجتياح الشامل الذي شنته في فبراير/شباط 2022، موضحاً أن أوكرانيا لن تقبل أبداً بالتنازل عن سيادتها على أي جزء من أراضيها تحت أي ذريعة، مشيراً إلى أن هذا السؤال كان مطروحاً لأول مرة بهذه الصيغة المباشرة من الجانب الأمريكي.

Advertisement

المواقف المتباينة لروسيا والغرب بشأن الناتو

يعكس هذا الاقتراح التناقض الجذري بين المصالح الاستراتيجية لأطراف النزاع، إذ لطالما سعت العاصمة الأوكرانية كييف للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي لتأمين حدودها، في حين عارضت الولايات المتحدة ودول أخرى العضوية سابقاً خشية التصعيد، فيما تصف موسكو وجود عضو إضافي في حلف الناتو على حدودها المباشرة بأنه أمر غير مقبول على الإطلاق ويهدد أمنها القومي.

الضمانات الأمنية ومستقبل الاستفتاء الشعبي

حدد زيلينسكي الشروط الصارمة التي يجب أن يتضمنها أي اتفاق مستقبلي ليكون قابلاً للتنفيذ، وهي الحصول على ضمانات أمنية قوية لا تضع قيوداً على حجم أو قدرة الجيش الأوكراني، بالإضافة إلى توفير تمويل كامل لإعادة إعمار البلاد المدمرة، مشيراً إلى أنه في حال استيفاء هذه الشروط، سيقوم بطرح الاتفاق للاستفتاء الشعبي المباشر لضمان شرعيته الشعبية الواسعة.