الرئيس الأوكراني يعلن استعداد بلاده لعقد لقاء ثلاثي يضم أوكرانيا وأمريكا وروسيا، فيما تواصل باكستان جهودها الدبلوماسية مع الرياض وطهران لاحتواء التوتر في المنطقة.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، أن بلاده مستعدة للمشاركة في لقاء ثلاثي المستوى الفني أو الحكومي، يجمع ممثلين عن أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية و روسيا ، وذلك في إطار السعي لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الراهنة. يأتي هذا الإعلان الرسمي من العاصمة كييف كإشارة واضحة على تفتح باب الحوار المباشر بين الأطراف المتصارعة بشكل غير مسبق.

تحضيرات اللقاء الثلاثي بين كييف وواشنطن وموسكو

يؤكد البيت الأبيض من خلال متحدثيه أن الولايات المتحدة على أتم استعداد لدعم أي مبادرات تؤدي إلى وقف إطلاق النار، مشددين على أن واشنطن تراقب عن كثب كل التطورات الميدانية والدبلوماسية التي قد تمهد لعقد ذلك الاجتماع الثلاثي. وتعمل الإدارة الأمريكية حاليًا على تنسيق الرسائل الدبلوماسية مع الجانبين الروسي والأوكراني لضمان أن يكون أي لقاء قادم فعالاً ويخدم جهود الوساطة الدولية القائمة.

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من جانبها، تؤكد موسكو استعدادها لمثل هذه اللقاءات شرط أن تكون مبنية على احترام المصالح الأمنية المتبادلة ومراجعة السياسات الغربية السابقة، مشيرة إلى أن الجانب الأوكراني يجب أن يظهر مرونة حقيقية في النقاط الخلافية الأساسية التي تعيق التوصل لاتفاق شامل ومستدام بين الأطراف.

جهود الوساطة الإقليمية بين الرياض وطهران وواشنطن

في تطور موازٍ للأحداث الجيوسياسية، كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أن باكستان تقوم بدور نشط وفعال في تكثيف اتصالاتها الهاتفية والديبلوماسية مع الرياض وطهران، بهدف احتواء أي تصعيد إقليمي محتمل في المنطقة. يأتي هذا المسعى الباكستاني بالتزامن المباشر مع الجهود الوساطية التي تقودها واشنطن لمحاولة تخفيف حدة التوترات بين المملكة العربية إيران، خاصة فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والأمنية المشتركة.

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وتؤكد مصادر في الخارجية الباكستانية أن إسلام آباد تدرك حساسية الوضع الحالي وتعمل على فتح قنوات اتصال غير مباشرة بين العاصمتين الخليجيتين لتجنب أي حسابات خاطئة قد تؤدي إلى نزاعات أوسع. وتشمل هذه الاتصالات مناقشة السبل الممكنة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة من خلال ضمان سلامة خطوط الملاحة والتجارة الدولية التي تمر بالممرات المائية الحيوية.

التفاعل الدولي مع جهود التسوية والإصلاح الطبي

بينما تتصاعد الجهود الدبلوماسية، يواصل المجتمع الدولي دعم مسارات السلام متعددة الأطراف، مع تركيز خاص على كيفية دمج الإصلاحات الاقتصادية مع الاستقرارات الأمنية طويلة المدى التي تتبناها دول الجوار. وفي سياق مختلف تماماً يتعلق بالصحة العامة، حذر الخبراء من المخاطر الناتجة عن الخوف المفرط من ممارسة الرياضة لدى مرضى القلب.

ويشير د. مارك أنسي، المتخصص في أمراض القلب بمعهد البحوث الطبية بالمركز القومي للبحوث، إلى أن الاعتقاد السائد بأن الجلطة القلبية تعني منعاً مطلقاً للنشاط البدني هو اعتقاد خاطئ، حيث يمكن للمريض العودة تدريجياً للرياضة إذا كانت عضلة القلب بحالة جيدة. ويؤكد أن المشي لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة يومياً لمدة 5 أيام أسبوعياً يمثل ممارسة آمنة وفعالة لتحسين الدورة الدموية بعد استشارة الطبيب المعالج.