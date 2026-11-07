زيلينسكي يكشف: روسيا أطلقت 36 صاروخًا والدفاعات أسقطت 4 فقط

الرئيس الأوكراني يعلن عن إطلاق 36 صاروخًا باليستيًا من قبل روسيا وإسقاط 4 صواريخ فقط، مطالبا واشنطن بتسريع تزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت لتعزيز الدفاعات الجوية.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش الروسي شن هجومًا صاروخيًا واسع النطاق على الأراضي الأوكرانية خلال الليلة الماضية، حيث أطلقت موسكو مجموعتها البالغة 36 صاروخًا باليستياً تجاه مختلف المواقع الوطنية. وفي تأكيد على ضعف القدرة الدفاعية الحالية، كشف زيلينسكي أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية نجحت في إسقاط 4 صواريخ فقط من هذه الموجة الهجومية المدمرة.

نقص حاد في منظومات باتريوت

أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تواجه نقصًا خطيرًا وحرجًا في الصواريخ الاعتراضية المخصصة تحديدًا لمنظومات الدفاع الجوي المتطورة والمعروفة باسم "باتريوت". وطالب الرئيس الأوكراني الإدارة الأمريكية بشكل مباشر بضرورة تسريع عمليات تسليم هذه الذخائر الحيوية لتعزيز قدرة القوات الأوكرانية على التصدي لموجة الهجمات الروسية المتصاعدة والفعالة.

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وأشار فولوديمير زيلينسكي إلى أن روسيا تواصل تصعيد وتيرة هجماتها ضد الأراضي الأوكرانية بشكل منهجي، بما في ذلك الاستهداف المباشر للبنية التحتية الحيوية والمدنية. وأوضح أن الهدف الاستراتيجي من هذه العملية العسكرية هو زيادة الضغوط السياسية والاقتصادية على العاصمة كييف، وذلك بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية المرتقبة على الساحة الدولية.

خطط بديلة للنقل في العاصمة

في سياق التعامل مع التداعيات المباشرة للهجمات الصاروخية، أشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى صدور توجيهات رسمية عاجلة بإعداد خطط بديلة وشاملة لقطاعي النقل والمواصلات في العاصمة كييف. وتم التركيز على تأمين وسائل نقل إضافية للمواطنين، تحسبًا لأي اضطرابات قد تنتج عن استمرار الهجمات الروسية المكثفة التي تستهدف البنية التحتية الأساسية.

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وحول الخسائر البشرية المباشرة، أكدت تقارير محلية أن رئيس بلدية كييف قد أفاد بإصابة 5 أشخاص جراء الهجمات الروسية التي استهدفت المدينة الليلة الماضية. وتأتي هذه الإصابات كجزء من السلسلة المستمرة من الضربات التي تستهدف المناطق الحضرية والمساكن المدنية في مختلف أرجاء أوكرانيا.

سياق دولي وضغوط دبلوماسية

يأتي هذا التصعيد الروسي الواسع في وقت تتصاعد فيه التوترات الدبلوماسية والعسكرية في المنطقة، حيث تواجه أوكرانيا تحديات كبيرة في الحفاظ على قدرتها الدفاعية أمام الموجات الصاروخية المتلاحقة. وتؤكد مصادر محلية أن استهداف البنية التحتية يهدف إلى شل الحركة اليومية وعرقلة الحياة الاقتصادية للمدن الكبرى، بما فيها العاصمة كييف.

في ظل هذه الظروف، يواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حشد الدعم الدولي، معربًا عن قلقه البالغ من استنزاف المخزون الحالي للصواريخ الاعتراضية. وتؤكد المصادر أن تسريع تسليم الذخائر من حلفاء أوكرانيا، وخاصة الولايات المتحدة، أصبح أمرًا ضروريًا لإنقاذ الأرواح والحفاظ على استقرار القطاع المدني.

تطورات محلية في دول أخرى

على صعيد التطورات المحلية في المنطقة، أكد وزير التموين المصري استعداد الشركة القابضة "كاري أون" لاستهداف تطوير 40 ألف منفذ للشراكة مع القطاع الخاص. وفي ليبيا، أعرب رئيس الحكومة الليبية فائز السراج الدوري دبيبة عن ترحيبه بالدور المصري في حل الأزمة الليبية، مؤكدًا دعم أي تدخل إقليمي يستهدف وحدة البلاد.

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كما أكدت مصر رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية تمس سيادة الصومال ووحدة أراضيه، في تأكيد على الموقف الثابت للقاهرة إزاء القضايا الإقليمية. وفي الشأن الثقافي، تم الإعلان عن جدول عروض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 2026، مع توفر رابط التحميل والبرنامج الكامل للدورة الـ47، بينما استمرت تحركات الأسعار في أسواق الذهب المحلية للسبائك بجميع الأعيرة.