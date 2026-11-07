زيلينسكي يحذر من نقص حاد في صواريخ باتريوت وسط هجمات روسية مكثفة

الرئيس الأوكراني يوجه خطط بديلة للنقل في كييف بعد إطلاق روسيا 36 صاروخا، ويشدد على الحاجة الماسة لتعزيز الدفاعات الجوية لحماية المدن والبنية التحتية الحيوية.

أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي توجيهات عاجلة وفورية لاستعدادات طارئة في العاصمة كييف، وذلك في خضم تصعيد عسكري روسي ملموس يستهدف البنية التحتية الحيوية للنقل والمواصلات. وقد جاءت هذه الخطوة الاستباقية كرد فعل مباشر على الهجمات الجوية المكثفة التي تشهدها المدينة، بهدف تأمين حركة المواطنين وتوفير بدائل نقل فعّالة لضمان استمرارية الحياة اليومية.

وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية في وقت تتصاعد فيه وتيرة الضربات الصاروخية بشكل غير مسبوق، حيث أكد الرئيس الأوكراني أن القوات الروسية تواصل زيادة الضغط على المنظومة الدفاعية الأوكرانية عبر شن هجمات واسعة النطاق تهدف إلى شل القدرة الحركية للسكان والمؤسسات الحيوية في العاصمة.

Also read وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يتفقدا معسكر العقاد

تفاصيل الهجمات وصواريخ باتريوت

كشف الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن حجم التحدي الاستراتيجي الذي تواجهه أوكرانيا، حيث أشار إلى أن موسكو أطلقَت 36 صاروخا باليستيا خلال هجوم واسع النطاق استهدف مناطق متعددة. ورغم الجهد المبذول من قبل المنظومات الدفاعية، تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط أربعة صواريخ فقط، مما يعكس الفجوة الهائلة في القدرة على التصدي لكميات الضواريخ المتدفقة.

ولفت زيلينسكي الانتباه بوضوح إلى النقص الحاد والخطير في مخزون الصواريخ الاعتراضية المخصصة لمنظومات الدفاع الجوي المتقدمة من نوع باتريوت. ويأتي هذا العجز التقني كعامل محوري يؤثر سلبا على فعالية الردع الجوي، حيث تعجز الأنظمة الحالية عن تغطية كامل المجال الجوي فوق المدن والمواقع الاستراتيجية بسبب شح الذخائر المتاحة.

Advertisement

الموقف الروسي والدوافع الاستراتيجية

فيما يتعلق بالأسباب الكامنة وراء هذا التصعيد، أوضح الرئيس الأوكراني أن روسيا تستهدف بنيتها التحتية بهدف ممارسة ضغوط إضافية، وذلك استعدادا لأي تحركات دبلوماسية مرتقبة. ويرى الكرملين في هذه العمليات العسكرية وسيلة لزيادة الورقة التفاوضية Moscow قبل أي مفاوضات سلام محتملة، مستهدفة بشكل خاص قطاعات النقل والطاقة.

ويشدد تحليل الوضع على أن الهجمات المستمرة ليست عشوائية، بل هي جزء من خطة منهجية تهدف إلى استنزاف الموارد الأوكرانية وإضعاف الروح المعنوية للسكان عبر تعطيل حركة النقل الأساسية. وقد أدى ذلك إلى تكديس الضخمة على كاهل الدفاعات الجوية التي تعمل بأقصى طاقتها لصد الموجات الصاروخية المتلاحقة.

مطالب حلفاء أوكرانيا الغربيين

أعاد الرئيس الأوكراني تأكيد دعوته الملحة والسريعة لأمريكا وحلفائها الغربيين، مطالبا بإرسال شحنات عاجلة من الصواريخ الاعتراضية لسد الثغرات الواسعة في سماء المدن الأوكرانية. ويؤكد زيلينسكي أن تسريع عمليات التسليم ليس رفاهية، بل ضرورة قصوى لحماية المرافق الحيوية من الدمار الشامل ولتجنب المزيد من الخسائر البشرية والمادية الكبيرة.

وتبقى قدرة الحلفاء الغربيين على الاستجابة الفورية لهذا الطلب حاسمة في تحديد مسار المعركة، حيث يشير الخبراء إلى أن تأخر تسليم الذخائر يزيد من فرص اختراق الصواريخ الروسية للمناطق المأهولة بالسكان. وتؤكد كييف على أن كل يوم تأخير في وصول الدفعة الجديدة يعرض حياة آلاف المدنيين للخطر مباشرة.

Advertisement

التداعيات المستقبلية والتدابير الاستثنائية

في ظل هذه الظروف الطارئة، تعمل السلطات الأوكرانية على تنفيذ خطط بديلة لضمان استمرارية حركة النقل داخل العاصمة كييف. وتشمل هذه الخطط زيادة عدد وسائل النقل العام المتاحة مؤقتا، وتوجيه التدفقات البشرية عبر مسارات بديلة لتجنب المناطق الأكثر عرضة للضربات، مما يتطلب تنسيقا عالي الدقة بين الجهات الحكومية المختلفة.

ويبدو أن المشهد الأمني في العاصمة يتجه نحو حالة من الجاهزية القصوى، مع توقع استمرار الهجمات الروسية في الأيام المقبلة. وتظل سلامة البنية التحتية للنقل الأولوية القصوى للسلطات المحلية، التي تحاول مواكبة التغيرات السريعة في ساحة المعركة عبر تكثيف الجهود الدفاعية والمدنية معا.