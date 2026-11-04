زيلينسكي يقدم مقترحات أمريكية لإنهاء الحرب وإثيوبيا تطرد دبلوماسيين سودانيين

الرئيس الأوكراني يؤكد تقديم مقترحات واضحة لواشنطن لإنهاء الحرب وسط توترات إقليمية، وإثيوبيا تطالب 6 دبلوماسيين سودانيين بمغادرة الأراضي الإثيوبية.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسميًا أن بلاده قدّمت مقترحات واضحة ومحددة إلى الجانب الأمريكي بشأن سبل إنهاء الحرب الدائرة. تأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية المكثفة للتوصل إلى تسوية سلمية، وسط ترقب للمواقف الأمريكية الجديدة تجاه الصراع الذي اندلع في فبراير عام 2022. وقد أكد زيلينسكي خلال تصريحاته أن كييف مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحقيق السلام، مشيرًا إلى ضرورة أن تمضي مفاوضات إنهاء الحرب بأقصى سرعة ممكنة.

تفاصيل المقترحات الأوكرانية وآلية التفاوض

يأتي هذا الإعلان مباشرة بعد تقارير أشارت إلى جهود أمريكية متكررة للتوسط بين الأطراف المتصارعة، حيث كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقًا عن عمله مع زيلينسكي لإيجاد حل للنزاع. وكشف زيلينسكي أيضًا عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لعقد لقاء من أجل إنهاء الحرب، مما يفتح بابًا محتملاً للتفاوض المباشر. ويعكس هذا الموقف Ukrainian رغبة واضحة في تسريع وتيرة الحوار الدولي، خاصة في ظل التغيرات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة.

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التحديات السياسية والدعم الأمريكي المستقبلي

تأتي تصريحات زيلينسكي في ظل جدل واسع أثارته صفقة الديزل التي أبرمها ترامب مع موسكو، والتي عبّر زيلينسكي صراحة عن شعوره بالخيانة بسببها. هذا الجدل يأتي بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي خسر فيها الجمهوريون السيطرة على مجلسي الكونجرس، وهو تحول سياسي قد يؤثر بشكل كبير في مسار الدعم الأمريكي لكييف. وتشير التحليلات إلى أن هذه المعطيات السياسية الجديدة قد تفرض ضغوطًا إضافية على أطراف التفاوض، مما يتطلب دقة في صياغة المقترحات المقدمة للواشنطن.

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إثيوبيا تطالب 6 دبلوماسيين سودانيين بمغادرة أراضيها

في سياق إقليمي منفصل، أعلنت إثيوبيا رسميًا عن مطالبة 6 دبلوماسيين سودانيين بمغادرة أراضيها فورًا. هذا القرار يأتي في إطار تصاعد التوترات الدبلوماسية بين البلدين، ويعد خطوة متقدمة في سلسلة من الإجراءات التي قد تؤثر على العلاقات الثنائية. لم تُذكر أسباب محددة لهذه المطالبة في المصادر الأولية، لكن القرار يعكس حالة من عدم الاستقرار في العلاقات بين الدولتين الجارتين في القرن الإفريقي.

جهود باكستان لاحتواء التوترات الإقليمية

في نفس الوقت، تواصل باكستان جهودها الدبلوماسية المكثفة من خلال التواصل مع الرياض وطهران بهدف احتواء التوتر المتزايد في المنطقة. تأتي هذه الاتصالات بالتزامن مع جهود الوساطة التي تقودها واشنطن لطهران، مما يشير إلى دور إقليمي متزايد لباكستان في محاولات تهدئة الأوضاع. تهدف إسلام آباد من خلال هذه الخطوات إلى منع تصعيد إضافي في المنطقة، خاصة في ظل التداخلات الجيوسياسية التي تؤثر على الاستقرار المحلي والدولي.