زيلينسكي يكشف: واشنطن طلبت سحب القوات الأوكرانية من دونباس مقابل عضوية الناتو

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يكشف أن المفاوضين الأمريكيين عرضوا انضمام أوكرانيا لحلف الناتو مقابل سحب قواتها من دونباس، في إطار جهود ترامب للسلام مع روسيا.

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تفاصيل جوهرية تتعلق بالجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب في بلاده، مشيرا إلى أن المفاوضين الأمريكيين قدموا مقترحا استراتيجيا ينص على سحب القوات الأوكرانية المتبقية من منطقة دونباس الشرقية مقابل ضمان انضمام أوكرانيا إلى عضوية حلف الناتو. جاءت هذه التصريحات الصريحة في أعقاب جولة اتصال مكثفة أجراها مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وهما جاري كوشنر وستيف ويتكوف، مع القادة الروس والأوكرانيين لدراسة سبل إنهاء الصراع الدائر.

تفاصيل العرض الأمريكي ودور المبعوثين

أوضح الرئيس زيلينسكي أن العرض الأمريكي الذي تم تداوله بين الأطراف المعنية يركز على تبادل أمني وسيادي، حيث ترتبط عضوية أوكرانيا في الحلف العسكري الغربي بسحب قواتها من المناطق الصناعية المسيطر عليها جزئياً من قبل روسيا في شرق البلاد. وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار واسع للوساطة الأمريكية التي قادها كل من جاري كوشنر وستيف ويتكوف، اللذين التقيا بشكل منفصل كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سعياً إلى إيجاد أرضية مشتركة للتفاوض بين كييف وموسكو.

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جهود كوشنر وعلاقات ثلاثية مع روسيا

من جانبه، صرح المبعوث الأمريكي جاري كوشنر يوم السبت بأن الولايات المتحدة تركز حالياً على تيسير قناة تواصل مباشر بين روسيا والدول الأوروبية بشأن استمرار الحرب في أوكرانيا، وذلك عقب اجتماعات واسعة النطاق شاركت فيها كل من واشنطن وموسكو وكييف خلال الأسبوع الماضي. وأكد كوشنر أن الهدف الأساسي لهذه الوساطة هو خلق آلية اتصال فعالة بين الجوانب المتصارعة والدول الأوروبية الفاعلة في الملف الأوروبي، مما يعكس تحولاً في الاستراتيجية الأمريكية نحو دمج أوروبا بشكل أوثق في عملية السلام.

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قمة ثلاثية وتطورات ميدانية في الموانئ

في تطور دبلوماسي مواز، أعلن المتحدث باسم الكرملين يوم السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، والأمريكي دونالد ترامب، سيعقدون اجتماعاً ثلاثياً في مدينة شينتشين الصينية يوم الخميس المقبل، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ. وفي السياق العسكري، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات الروسية هاجمت سفينة شحن في ميناء تشورنومورسك الأوكراني يوم السبت، موضحة أن السفينة كانت تُستخدم في نقل إمدادات للجيش الأوكراني، وأن البنية التحتية للميناء التي كانت تُستخدم في إنزال شحنات عسكرية تعرضت للقصف أيضاً.

المواقف المتباينة ومستقبل العضوية في الناتو

لطالما سعت الحكومة الأوكرانية بقيادة فولوديمير زيلينسكي إلى الحصول على عضوية التحالف العسكري الغربي، ولكن الولايات المتحدة ودولاً أعضاء أخرى عارضت هذا الطلب سابقاً خوفاً من تصعيد المواجهة مع روسيا، فيما أكدت موسكو مراراً أن وجود عضو آخر في حلف الناتو على حدودها المباشرة أمر غير مقبول سياسياً وأمنياً. وعلى الرغم من الضغوط الدبلوماسية، أصر الرئيس زيلينسكي مراراً وتكراراً بأن أوكرانيا غير مستعدة للتخلي عن السيادة الكاملة على أراضيها، بما في ذلك منطقة دونباس التي تسيطر روسيا على معظم مساحتها الصناعية، مما يعقد مسارات الحل السلمي المقترح.