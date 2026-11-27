الرئيس الأوكراني زيلينسكي ينتقد تأخر تسليم الصواريخ ودور واشنطن في السلام، مشيرا إلى أن التركيز على الشرق الأوسط يكبد بلاده خسائر فادحة في الأرواح.

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن إصابته بخيبة أمل عميقة من سياسات الإدارة الأمريكية الحالية، مؤكداً أن التركيز المفرط للولايات المتحدة على منطقة الشرق الأوسط جاء على حساب الاحتياجات الدفاعية الحرجة ل أوكرانيا. جاء هذا التصريح الصريح خلال مقابلة حصرية مع شبكة بي بي سي، حيث انتقد الرئيس الأوكراني بشدة ما وصفه بالتضارب في المواقف الغربية تجاه الحرب الدائرة، مشيراً إلى أن التقارب الظاهر بين دونالد ترامب و فلاديمير بوتين يثير التساؤلات حول مصداقية الدعم الغربي.

تأخر الصواريخ وكلفة الأرواح في أوكرانيا

كشف زيلينسكي عن أن التأخير المستمر في تسليم أنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية من نوع باتريوت يكبد أوكرانيا خسائر بشرية فادحة وغير مقبولة. وأوضح الرئيس أن هذا النقص الحاد في الصواريخ الاعتراضية يُترجم بشكل مباشر إلى ضحايا مدنيين وعسكريين، مشدداً على أن هذه التأخيرات ليست إدارية فحسب، بل لها تكلفة إنسانية عالية.

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وإلى جانب الجانب الدفاعي، لفت زيلينسكي إلى أن الجيش الأوكراني نجح مؤخراً في تدمير ما يقارب 70 في المئة من أسرع الطائرات المسيرة الروسية، وهي نسبة قابلة للتحسن باستمرار بفضل التقنيات المتطورة. ومع ذلك، فإن القدرة الدفاعية تتعرض للتهديد بسبب عدم توفر الذخائر اللازمة لمواجهة التهديدات الصاروخية، مما يضع عبئاً إضافياً على القوات الدفاعية والمدنيين على حد سواء.

تعقيدات المحادثات مع ترامب وبوتين

وصف الرئيس الأوكراني المشهد الدبلوماسي الراهن بأنه معقد للغاية، خاصة بعد لقائه العاصم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي عام 2025. منذ ذلك الحين، اتبع زيلينسكي نهجاً حذراً في إدارة العلاقات مع واشنطن، بينما يبدو أن المبعوثين الأمريكيين يميلون أحياناً أكثر نحو مواقف موسكو بدلاً من كييف في مسعاهم للتوصل إلى هدنة.

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انتقد زيلينسكي بشدة صورة نشرها دونالد ترامب وهو يعانق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويصفه بـ"صديقي"، واصفاً هذا السلوك بأنه غريب وغير لائق. وأكد الرئيس الأوكراني أن بوتين هو معتدٍ وقاتل ولا يمكن النظر إليه بوصفه شريكاً دبلوماسياً متساوياً، داعياً الولايات المتحدة إلى عدم التحيز الكامل الذي يرى فيه دعمًا ضمنيًا للمعتدي.

كما أشار زيلينسكي إلى أن الجولة الأخيرة من محادثات السلام التي عُقدت بوساطة في أبوظبي في وقت سابق من الشهر الحالي لم تسفر عن أي تقدم ملموس، مضيفاً أن فهم أعمق لتفاصيل الموقف الروسي فقط زاد من تعقيد المشكلات. ومن المتوقع أن تستأنف هذه المحادثات مجدداً في شهر ديسمبر كانون الأول، رغم أن روسيا تبدو ملتزمة بمواقفها التفاوضية المتشددة.

تقييد ستارشيلد وتأثير الحرب على المدنيين

في مجال التكنولوجيا والدعم اللوجستي، أكد زيلينسكي أن نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية الأمريكي ستارلينك، وتحديداً النسخة العسكرية منه المعروفة باسم ستارشيلد، لا يزال يخضع لقيود صارمة في المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا. وقد اعترفت وحدات الطائرات المسيرة الأوكرانية بصعوبات كبيرة في مهماتها بسبب هذا التقييد، مما أتاح للطائرات الروسية من طراز شاهد التحليق بعمق في الأراضي الأوكرانية دون عوائق.

أوضح زيلينسكي أن المسؤولية التقنية عن هذه القيود تقع على عاتق شركة سبيس إكس، بينما يظل القرار السياسي غامضاً ومتذبذباً، مشبهاً الوضع بلعبة "البينغ بونغ" حيث يحوّل كل طرف المسؤولية إلى الآخر. ورغم هذا، تستمر أوكرانيا في شن هجمات بطائرات مسيرة على أهداف داخل روسيا، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية.

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من جهة أخرى، دافع زيلينسكي عن الضربات بعيدة المدى التي شنتها أوكرانيا على أهداف روسية، بما في ذلك الإغراق المثير للجدل للسفينة الحربية الروسية ميركوري قبالة سواحل ليبيا. ورغم تحذيرات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من خطر توسع الحرب إلى البحر الأبيض المتوسط، اعتبر زيلينسكي السفينة هدفاً مشروعاً تماماً، مؤكداً أن القوات الأوكرانية لا تشن هجمات إلا بالتنسيق التام مع شركائها.

يواجه المدنيون الأوكرانيون الآن شتاءً صعباً وخطيراً، حيث تصاعد وتيرة الضربات الروسية على البنية التحتية الأساسية، مستهدفة جسوراً فوق نهر دنيبرو العظيم في محاولة لفصل العاصمة كييف إلى نصفين. مع استمرار الإنذارات الجوية الليلية والنهارية، دعا زيلينسكي إلى وجود حلفاء حقيقيين قادرين على ممارسة ضغط حقيقي على روسيا، متسائلاً عن سبب تحول الولايات المتحدة في تركيزها الاستراتيجي بعيداً عن الجبهة الأوروبية الحالية.