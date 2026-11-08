سارة حسني تحرز فضية الشيش في أولمبياد الشباب 2026 وترفع رصيد مصر لـ 7 ميداليات

حصدت سارة حسني الميدالية الفضية في شيش البنات بأولمبياد الشباب داكار، لتدخل ضمن وفد مصر الذي رفع حصيلة ميدالياته إلى 7 في النسخة الحالية من المسابقة.

حققت سارة عمرو حسني، لاعبة منتخب مصر ل سلاح الشيش ، فوزاً تاريخياً بحصد الميدالية الفضية في منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب المقامة بمدينة داكار خلال عام 2026. وقد تم الإعلان عن هذا الإنجاز في يوم الأحد الواقع في الثامن من نوفمبر من العام الجاري، وسط متابعة واسعة من الجهات الرياضية المحلية والدولية لهذا الأداء المتميز.

مسيرة سارة حسني الذهبية والفضية

بدأت سارة عمرو حسني مشوارها في المنافسات بحضور قوي، حيث نجحت في جمع العلامة الكاملة خلال دور المجموعات الأولية. وقد تغلبت في هذه المرحلة على بطلات النمسا والأردن وأستراليا والمغرب والسنغال، مما مكنها من التأهل بشكل مباشر وجدير إلى مرحلة ربع النهائي من البطولة.

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واستمرت سارة في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الممثلات المصري، حيث فازت في مباريات ربع النهائي على البطلة الماليزية نور كاليشا بفارق واضح بهدفين، بنتيجة 15 مقابل 6. ثم انتقلت إلى مواجهات أكثر صعوبة في نصف النهائي، حيث واجهت البطلة النمساوية لينا مايرل، وتمكنت من تحقيق الفوز عليها بنتيجة 15 مقابل 11.

وفي المباراة النهائية، واجهت سارة حسني منافسة شرسة انتهت بحصولها على المركز الثاني، مما أكسبها الميدالية الفضية. ويأتي هذا التتويج تتويجاً لمسيرة حافلة بالجهد والتفاني، حيث أثبتت أن السلاح المصري قادر على المنافسة على أعلى المستويات العالمية في هذا التخصص الرياضي الدقيق.

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تفاعل اللجنة الأولمبية المصرية مع الإنجاز

من جانبه، أعرب المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، عن خالص تهانيه للبطلة سارة حسني ولمختلف أبطال البعثة المصرية. وأشاد إدريس بالمستويات الفنية المتميزة التي أظهرها الرياضيون، والتي تعكس صورة مشرفة ومشرقة للرياضة المصرية على الساحة الدولية.

جاءت هذه التهنئة في إطار المتابعة المستمرة لرئيس اللجنة الأولمبية للبعثة المصرية الموجودة في داكار، حيث حرص على تقديم الدعم المعنوي للاعبين ولاعبات البعثة. كما تولى التواصل المباشر مع الأجهزة الفنية ورؤساء الاتحادات الرياضية المختلفة لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.

ويؤكد هذا التفاعل على أن منظومة العمل الرياضي في مصر تنطلق من مبدأ أن صناعة الإنجاز الأولمبي هي مسؤولية جماعية شاملة. فلا تتوقف عند حدود المنافسة المباشرة فحسب، بل تبدأ منذ مرحلة التخطيط الاستراتيجي والرعاية الداعمة، وتنتهي بالتتويج على منصات المراكز الأولى، مما يعزز روح الفريق الواحد.

رصيد مصر من الميداليات ومستقبل المشاركة

ترتفع الآن الحصيلة الكلية للبعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 إلى ما مجموعه 7 ميداليات متنوعة. ويتضمن هذا الرصيد أربعة ميداليات ذهبية، وميدالية فضية واحدة كما هو الحال في حالة سارة حسني، بالإضافة إلى ميداليتين برونزيتين، مما يضيف إنجازاً جديداً للسجل الحافل للمشاركة المصرية في المحفل الأولمبي.

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وتشارك مصر في هذه النسخة من المنافسات ببعثة رياضية ضخمة تضم 45 لاعباً ولاعبة، يشاركون في 19 رياضة مختلفة. وعلى الرغم من التحديات والقيود التي فرضت على المشاركة، مثل غياب بعض الألعاب التي اعتادت مصر المنافسة بقوة فيها، إلا أن الحسابات الجديدة سارت بشكل إيجابي.

تستمر منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب في داكار حتى يوم 13 نوفمبر الجاري، وسط توقعات بمزيد من الإنجازات. وتواصل الفرق المصرية سعيها لتحقيق المزيد من الألقاب في الرياضيات المتبقية، في ظل التحديات التي فرضتها ظروف المشاركة الحالية، مما يجعل كل ميدالية محصلة جهد كبير.