عودة سالم الدوسري لقائمة الهلال السعودي بعد تعافيه من الإصابة، استعداداً لمواجهة نيفتشي فرجانة الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

يقترب سالم الدوسري ، قائد نادي الهلال السعودي ، من العودة إلى كتيبة الفريق قبل الموعد الموعود أمام نيفتشي فرجانة الأوزبكي، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة. ويلتقي الهلال مع نيفتشي في الثالثة و45 دقيقة عصر يوم الإثنين المقبل، على ملعب استقلال في أوزبكستان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة القارية.

عودة الدوسري وتفاصيل مشاركته

ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الدوسري سينتظم في تدريبات الهلال مساء غدٍ السبت، عقب عودته من العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث شارك في حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. كان الدوسري من المرشحين الثلاثة للفوز بإحدى الجوائز الفردية خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة التايلاندية.

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وبحسب التقرير المتوفر، أصبح قائد الهلال ضمن الخيارات المتاحة أمام الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق، للاستعانة به خلال مواجهة نيفتشي المقبلة. يترقب الدوسري تسجيل مشاركته الثانية مع الهلال خلال الموسم الجاري، بعد أن خاض مباراة واحدة فقط حتى الآن.

كانت المباراة الوحيدة التي خاضها الدوسري هي تلك التي جمعت الهلال بالنادي الشمالي القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة. كانت مشاركته محدودة بسبب الإصابات المتكررة التي أبعدته عن الملاعب منذ بداية الموسم، مما جعل عودته الحالية أمراً بالغ الأهمية للفريق.

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غيابات مدوية وعقبات الإصابة

في المقابل، يفتقد الهلال جهود سلطان مندش، مهاجم الفريق، أمام نيفتشي، بسبب إصابته في العضلة الخلفية. تتطلب هذه الإصابة فترة علاج تتراوح بين أسبوع واحد و10 أيام، مما يحرم النادي من خدماته الحيوية في الخط الأمامي.

كما يغيب محمد محزري والفرنسي سايمون بوابري عن المشاركة في المباراة ذاتها، وذلك بسبب الإصابة نفسها التي أصابت العضلة الخلفية. تشكل هذه الغيابات الثلاث تحدياً كبيراً أمام سيموني إنزاجي في تشكيلة الفريق لمواجهة نيفتشي فرجانة.

يعتمد المدير الفني الإيطالي بشكل كبير على عودة سالم الدوسري لتعويض هذه الغيابات وتأطير اللعب في وسط الملعب. ستكون قدرة الدوسري على التأقلم السريع مع إيقاع المباريات الدولية عاملًا حاسمًا في جاهزية الفريق.

الأداء الحالي وترتيب الفريق

يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 نقطة، مما يعكس أداءه المتميز محليًا. يواصل النادي تقديم مستويات عالية تتيح له المنافسة على الألقاب المحلية والدولية في آن واحد.

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أما على صعيد المنافسة القارية، فيحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 9 نقاط. هذا الرصيد يؤكد حضورًا قويًا للنادي السعودي في النسخة الحالية من البطولة الآسيوية.

تشكل مباراة نيفتشي فرجانة فرصة ذهبية أمام الهلال لترسيخ مكانته المتصدرة في المجموعة. تسعى الإدارة الفنية للاستفادة من عودة الدوسري لتعزيز الدفاع والهجوم في آن واحد.

تبقى المعركة أمام نيفتشي فرجانة تحديًا صعبًا، خاصة مع غياب عدة لاعبين أساسيين. يعتمد النجاح على توافر اللياقة البدنية والجاهزية التكتيكية لجميع اللاعبين المتاحين أمام الإنزاجي.