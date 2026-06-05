سالم الدوسري: قائد الأخضر ومفتاح طموحات السعودية في كأس العالم 2026

يتألق سالم الدوسري كقائد منتخب السعودية وخامس نجوم الهلال، حيث يملك خبرة دولية ومسيرة حافلة بالأهداف والإنجازات في بطولات آسيا والعالم، ما يجعله الوجهة المستقبلية للمنتخب في مونديال 2026.

قبل أي بطولة عالمية يتطلع المشجعون السعوديون إلى وجود لاعبٍ يستطيع أن يحيي أحلامهم ويقودهم إلى القمة، وغالباً ما يتصدر اسم سالم الدوسري هذه القائمة.

مع اقتراب كأس العالم 2026 يتجدد الترجيح إلى القائد المخضرم للمنتخب السعودي لكرة القدم، الذي أصبح اليوم من أبرز نجوم الكرة الآسيوية وصاحب بصمات تاريخية في المونديال. بفضل خبرته الطويلة وقدرته على إحداث الفارق في اللحظات الحاسمة، ارتبط اسم الدوسري بصورة الثقة والطموح داخل "الأخضر"، ما جعله رمزا يحتذى به من قبل الجيل الصاعد والمتابعين على حد سواء.

يظل الدوسري أحد أهم الأعمدة التي يبنى عليها المنتخب في السنوات الأخيرة، فقد شارك في 107 مباريات دولية مسجلًا خلالها 26 هدفًا، ما يثبت أنه من اللاعبين القلائل الذين يتمتعون بمزيج من الخبرة والإنجازات، وهو ما يجعله القائد المعتمد على توجيه المنتخب نحو المراحل المقبلة، خاصة مع خبرته الواسعة في البطولات القارية والعالمية. ولد سالم الدوسري في 19 أغسطس 1991 بمدينة جدة، وبدأ شغفه بكرة القدم في سن مبكرة، لينضم إلى فئات الناشئين في نادي الهلال عندما كان في الرابع عشرة من عمره.

سرعان ما برزت موهبته الفطرية؛ فقد تميز بسرعته الفائقة ومهاراته الفردية وقدرته على التهديف، مما مهد له الطريق إلى الفريق الأول. خاض الدوسري أول ظهور له مع الهلال في عام 2010، وهو في التاسعة عشرة من عمره، ومنذ ذلك الحين بدأ فصلًا جديدًا من مسيرته التي ارتبط اسمها بالإنجازات المتتالية. مع مرور الوقت، تحول إلى أحد الأعمدة الأساسية للفريق، وساهم في حصد العديد من البطولات المحلية والقارية، من بينها دوري المحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

خلال مسيرته الاحترافية، أُتيحت له فرصة تجربة أوروبية قصيرة عندما انتقل على سبيل الإعارة إلى نادي فياريال الإسباني في إطار اتفاقية بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والرابطة الإسبانية. شارك في مباراة واحدة فقط أمام ريال مدريد، حيث دخل كبديل في لقاء انتهى بالتعادل 2-2، إلا أن هذه التجربة أضافت إليه خبرة دولية قيّمة رغم قصرها.

عاد الدوسري إلى الهلال ليواصل كتابة تاريخه مع النادي، فكان من العوامل الحاسمة في فوز الهلال بدوري أبطال آسيا 2019، حيث سجل هدفًا في المباراة النهائية أمام أوراوا ريد دياموندز، ما أسهم في تتويج الهلال باللقب القاري وتأهله إلى كأس العالم للأندية. ثم واصل تألقه في نسخة 2022 من البطولة العالمية، مسجلاً هدفين من ركلات جزاء أمام فلامنغو البرازيلي، ما قاد الهلال إلى انتصاره وتأهله إلى النهائي، وهو إنجاز تاريخي يُضاف إلى رصيده الحافل.

إن مسيرة سالم الدوسري، التي تجمع بين الثبات المحلي والظهور الدولي، تجعل منه مرشحًا مثاليًا لقيادة المنتخب السعودي نحو تأهل ومنافسة قوية في كأس العالم 2026، حيث سيستند إليه الجمهور والعاملون في الجهاز الفني كرمز للثقة والطموح





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