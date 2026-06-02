سامسونج: هواتف Galaxy S22 وGalaxy A73 وGalaxy A53 وGalaxy A33 لن تتلقوا تحديث One UI 8.5

أعلنت سامسونج عن طرح تحديث واجهة المستخدم One UI 8.5، الذي بدأ في شهر مايو من عام 2026. وتوصل التحديث بالفعل إلى عشرات أجهزة Galaxy، لكن بعض الأجهزة قد لا تتلقاه. وتشمل القائمة التي قد لا تتلقى التحديث هواتف رائدة مثل Galaxy S22 وGalaxy Z Fold 4 وGalaxy Z Flip 4، بالإضافة إلى بعض الأجهزة الأخرى التي أُطلقت في عام 2022.

أعلنت سامسونج عن طرح تحديث واجهة المستخدم One UI 8.5، الذي بدأ في شهر مايو من عام 2026. وتوصل التحديث بالفعل إلى عشرات أجهزة Galaxy، لكن بعض الأجهزة قد لا تتلقاه.

وتشمل القائمة التي قد لا تتلقى التحديث هواتف رائدة مثل Galaxy S22 وGalaxy Z Fold 4 وGalaxy Z Flip 4، بالإضافة إلى بعض الأجهزة الأخرى التي أُطلقت في عام 2022. ووفقًا لتقرير من موقع Sammobile، فإن سامسونج قد اختارت استراتيجية طرح مختلفة هذا العام، مما يعني أن بعض الأجهزة قد لا تتلقى التحديث. وتشمل هذه الأجهزة هواتف Galaxy S22 وGalaxy A73 وGalaxy A53 وGalaxy A33، بالإضافة إلى هواتف Galaxy Tab S8 وGalaxy Tab S8 Plus وGalaxy Tab S8 Ultra.

وبدأت سامسونج بالفعل بتطوير واجهة المستخدم One UI 8.5 لهاتف Galaxy S22، ولكن الشركة أوقفت التطوير لاحقًا. ولم تُصدر أي نسخة تجريبية جديدة منذ أوائل أبريل. ويرجح أن سامسونج قد أوقفت التطوير بسبب عدم إعلان الشركة عن قائمة الأجهزة المشمولة بالتحديث. وتأكدت سامسونج من أن One UI 8.5 لن يصل إلى الهواتف القديمة التي طُرحت في عام 2022 أو قبله، على الأقل معظمها.

وتشمل هذه الأجهزة هواتف Galaxy S21 FE وGalaxy A73 وGalaxy A53 وGalaxy A33، بالإضافة إلى هواتف Galaxy Tab S8 وGalaxy Tab S8 Plus وGalaxy Tab S8 Ultra. ويرجح أن سامسونج قد اختارت استراتيجية طرح مختلفة هذا العام، مما يعني أن بعض الأجهزة قد لا تتلقى التحديث





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سامسونج واجهة المستخدم One UI 8.5 هواتف Galaxy

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