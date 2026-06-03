سامسونج Galaxy Z Fold 8 Ultra: بطارية 5000 مللي أمبير وشحن 45 واط في التحضير

تسريبات جديدة تكشف عن خطط سامسونج لتحسين بطارية وشحن سلسلة هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Fold 8، مع توقعات ببطارية 5000 مللي أمبير للنسخة Ultra وشحن سريع 45 واط، ونسختين مختلفتين في التصميم.

وفقاً ل تسريبات حديثة، تستعد شركة سامسونج لإطلاق تحسينات كبيرة في سلسلة هواتفها القابلة للطي القادمة، Galaxy Z Fold 8 ، مع تركيز خاص على سعة ال بطارية وسرعة الشحن.

يسرب المصدر الموثوق Ice Universe أن الطراز المميز Galaxy Z Fold 8 Ultra سوف يضم بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم للشحن السلكي السريع بقوة 45 واط. هذه القفزة تمثل تحسناً ملحوظاً مقارنة بالجيل السابق Galaxy Z Fold 7، الذي كان مزوداً ببطارية 4400 مللي أمبير وشرحن 25 واط.

وقد حافظت سامsung على سعة 4400 مللي أمبير لعدة أجيال من سلسلة Fold، بينما تسبقها منافسيها في هذا المجال حيث وصلت بعض الأجهزة القابلة للطي إلى 6000 مللي أمبير. رغم أن السعة الجديدة لا تضع سامسونج في المقدمة، إلا أنها تضييق الفجوة مع المنافسين الرئيسيين.

ومن المثير أن الزيادة في سعة البطارية لن تؤثر على أبعاد الجهاز أو وزنه المتوقع، حيث من المرجح أن يبقى وزن Galaxy Z Fold 8 Ultra حول 215 جراماً، بسمك 4.1 ملم عند الفتح و8.9 ملم عند الطي. بالإضافة إلى ذلك، تشير التسريبات إلى أن سامسونج تخطط لإطلاق نسختين مختلفتين ضمن سلسلة Fold المقبلة. من المتوقع أن تحتفظ النسخة Ultra بالتصميم الطويل والنحيف المعتاد، في حين قد تأتي النسخة الثانية بتصميم أقصر وأكثر عرضاً.

ظهر هذا الطراز سابقاً في التسريبات تحت اسم Galaxy Z Fold 8 Wide، لكن تقارير حديثة تشير إلى احتمال إطلاقه تجارياً باسم Galaxy Z Fold 8 الأساسي. من المقول أن النسخة الأوسع ستزود أيضاً بتحسينات في البطارية، بحسب التوقعات، بطارية سعة 4800 مللي أمبير ودعم شحن سريع 45 واط.

إذا تأكدت هذه المواصفات، فإن ترقيات البطارية والشحن ستشكل أبرز التغيرات في تشكيلة Galaxy Z Fold 8، حيث يظل عمر البطارية أحد العوامل الأكثر أهمية للمستخدمين في الاستخدام اليومي، وربما تفوق التحسينات الشكلية أو التغييرات الطفيفة في المواصفات الأخرى





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سامسونج Galaxy Z Fold 8 هواتف قابلة للطي بطارية شحن سريع Galaxy Z Fold 8 Ultra تسريبات

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